جدة.. استثناء منزل الفنان الراحل طلال مداح من "قرار إزالة"

أعلن أفراد من عائلة الفنان السعودي الراحل طلال مداح، صدور قرار باستثناء منزله من قرار إزالة العشوائيات في محافظة جدة.

وكان الإعلامي الدكتور أحمد العرفج، أعلن عبر برنامج ”يا هلا“ على قناة ”روتانا خليجية“ إرسال لجنة الإزالة التابعة للأمانة في محافظة جدة رسالة له، تبلغه بصدور قرار بإيقاف إزالة منزل الفنان طلال مداح.

وقال ”العرفج“ إنه ”تمت متابعة إجراءات إيقاف إزالة منزل الفنان الراحل على عدة مستويات، بدءا من تفاعل لجنة الإزالة مع المناشدات الإعلامية لاستثناء المنزل إلى أمين جدة ووزير الثقافة، الذين تابعوا موضوع المنزل أولا بأول“.

ورصد برنامج ”يا هلا“ في تقرير له منزل طلال مداح، المقام ضمن الأحياء العشوائية في محافظة جدة.

وظهر الإعلامي ”العرفج“ مع محمد طلال، نجل الفنان الراحل، والذي روى تفاصيل عن المنزل، منها وجود عشر نخلات ضمن ساحته، بعد أن كانوا عشرين نخلة.

وأضاف نجل الفنان الراحل أنهم ”خسروا 10 نخلات في أعمال الإزالة“.

كما رصد البرنامج، سيارات قديمة تعود لطلال مداح، من بينهم سيارتان تلقاهما الفنان الراحل، إحداهما هدية من نوع ”كاديلاك“، والأخرى سيارة من نوع ”موزراتي“ هدية من الأمير محمد بن فهد، كانت تقديرا منه للفنان.

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شكر وتقدير

من جهتهم، وجه أفراد من عائلة طلال مداح، شكرهم وتقديرهم للتجاوب مع رغبتهم في عدم إزالة منزله.

وكتبت، عائشة خزام، زوجة الفنان الراحل، عبر حسابها في ”تويتر“: ”الشكر الموصول كل من من ساندنا ووقف معنا من الأخوه والأخوات لعدم هدم وإزالة منزل طلال رحمه الله في مواقع التواصل الاجتماعي، كما أشكر الدكتور أحمد العرفج على مساندته لنا وايصال صوتنا للمسؤولين، كما أشكر لجنة الإزاله في الأمانة لوقف الإزالة“.

فيما علقت إخلاص طلال مداح، عبر حسابها في ”تويتر“، بالقول: ”شكرا لكل من ساعد وساهم لبقاء منزل الوالد اخيرا تحقق الحلم بعد الله ثم مساندتكم“.

ووجه نجل الفنان طلال مداح، أحمد، شكره لكل من ساندهم في الإبقاء على منزل والده: ”شكراً لكل من ساهم في إيقاف هدم منزل الوالد الله يرحمه ولكل الأخوة والأخوات بمواقع التواصل الاجتماعي لدعمهم ووقوفهم بجانبنا“.

ذكريات عريقة

وكانت إخلاص طلال مداح، سردت في وقت سابق تفاصيل عن منزل والدها في جدة.

وأكدت أن ”المنزل يعبر عن حياة طلال مداح الفنية، إذ استضاف المنزل الكثير من المهتمين بالموسيقى والفن الأصيل“.

واقترحت ابنة الفنان الراحل حينها تحويل المنزل إلى متحف أو مركز فني.

وكتبت في سلسلة تغريدات على حسابها في ”تويتر“: ”كثيرون رغبوا في شراء المنزل، لكن والدتها رفضت ذلك بناء على وصية الفنان الراحل، ورغبته في الحفاظ على النخل بداخله“.

وكان ابن شقيق الفنان طلال مداح، قد قال عن المنزل إنه ”أول منزل امتلكه الفنان الراحل طلال مداح حيث بدأ حياته الفنية في جدة، واختاره الفنان مداح لقربه من مكة والطائف”.

يذكر أن لجنة إزالة الأحياء العشوائية في محافظة جدة تعمل على إزالة الأحياء العشوائية في المحافظة، ضمن عدة مراحل.

وكان منزل طلال مداح ضمن الأحياء المقرر إزالتها، إلا أنه تم استثناؤه بناء على القرار الصادر أخيرا.