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ما حقيقة اختفاء الفنان إيمان البحر درويش؟
تاريخ النشر: 01 يوليو 2022 6:41 GMT
تاريخ التحديث: 01 يوليو 2022 7:05 GMT

ما حقيقة اختفاء الفنان إيمان البحر درويش؟

كشف إسلام، ابن الفنان المصري إيمان البحر درويش، حقيقة اختفاء والده، على خلفية مقطع فيديو سجله العام الماضي. وتصدر اسم الفنان إيمان البحر درويش مؤخرا مواقع

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المصدر: أحمد بيومي - إرم نيوز

كشف إسلام، ابن الفنان المصري إيمان البحر درويش، حقيقة اختفاء والده، على خلفية مقطع فيديو سجله العام الماضي.

وتصدر اسم الفنان إيمان البحر درويش مؤخرا مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب نشطاء بالكشف عن مكانه بعد تداول أنباء عن اعتقاله من قبل السلطات المصرية.

ونشرت مواقع محلية فيديو يظهر خلاله ابن إيمان البحر نافيا حقيقة ما تردد عن اعتقال والده، مؤكدا أنها أخبار ”عارية تماما من الصحة“، وفقا لتعبيره.

وأكد درويش أن والده بـ“صحة جيدة وفي بيته يتلقى علاجه بشكل طبيعي“، مطالبا الجميع بـ“توخي الحذر في نقل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل“.

وكان إيمان البحر درويش أثار الجدل في فيديو عبر فيسبوك ظهر فيه متحدثا عن اعتقاله من قبل الأمن، وتعرضه للظلم.

وأصدر الاتحاد العام للنقابات الفنية في مصر بياناً، آنذاك، استنكر فيه حديث درويش، الذي ذكر فيه ”ألفاظاً غير مقبولة“.

وجاء في البيان: ”تعرب جموع فناني مصر عن استنكارها وأسفها ورفضها للتصريحات والتفسيرات والألفاظ غير المقبولة وغير المعقولة وغير المسؤولة لفنان للأسف له مكانته في عالم الغناء“.

وتابع أن ”تلك التصريحات التي خرج بها علينا إيمان البحر درويش في وقت تتكاتف فيه كل القوى الناعمة وتلتف حول الإنجازات غير المسبوقة للدولة المصرية“.

وأضاف أن ”هذا الفنان إنما يسير خارج المنطق والرؤية والأهداف التي نعمل جميعا على تحقيقها، وقد تحقق منها على مدار سنوات ما لم يتحقق على مدار عقود“.

وشدد على أن ”جموع فناني مصر مدركون أن ملف الأمن القومي خط أحمر ولا يجب لغير الموكل إليهم من المختصين النشر أو العبث بمفاهيمه وبقرارات الدولة المصرية الوطنية بشأنه“.

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