آمال ماهر ترد على المشككين في ظهورها الأخير

كشفت الفنانة المصرية آمال ماهر، سبب ظهورها شاحبة ومتعبة، في مقطع الفيديو الذي نشرته الأربعاء، وذلك بعدما رأى متابعون أنها ”أجبرت“ على تصوير الفيديو بعد جدل أثاره غيابها الطويل.

وقالت آمال ماهر، خلال مداخلة عبر الهاتف خلال برنامج ”مساء dmc“ مع الإعلامي رامي رضوان: ”أنا تعبانة لأقصى درجة نظرا لإصابتي بكورونا، لذلك ظهرت في الفيديو بشكل مجهد“، مشيرة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تصاب فيها بكورونا.

وأضافت: ”أنا عايزة أطمن الجمهور وأنا بخير، الصور اللي انتشرت قبل ما أتعب بيومين، وليست قديمة كما أشار البعض على السوشيال ميديا، وقررت الظهور بعد الجدل الكبير الذي دار على السوشيال ميديا“.

وواصلت: ”ما كنتش قادرة أطلع للجمهور بسبب تعبي، ولكن أسعدني خوف الجمهور علي، وإن شاء الله أخرج قريبا لايف وأطمن الجمهور، لكن مش قادرة دلوقتي لأني وشي تاعبني من كورونا“.

وأكدت آمال ماهر أنها ستعلن خلال أيام عن تفاصيل حفل ستحييه في القاهرة، وتتولى تنظيمه شركة ”تذكرتي“.

وغنت آمال ماهر جزءا من أغنية وطنية قدمتها لمصر من قبل.

وظهرت الفنانة المصرية آمال ماهر، الأربعاء، في فيديو مسجل جديد لها نشرته وسائل إعلام مصرية بعد طول غياب، وسط قلق متابعيها، وتداول مكثف لشائعات حول ”اختطافها“.

وقالت آمال ماهر في الفيديو: ”جمهوري، وأهلي، أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمنئكم علي، معلش الفترة إللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معكم، كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت وحبيت أطمنئكم علي“.

وأضافت: ”ألف شكر، أنا حقيقة ممتنة لكم، والحب والخوف اللذان شوفتهما ولمستهما، الحمد لله، إن دلا على شيء فإنما يدلان على أن ربنا راض عني، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير“.

وتابعت: ”أشكركم من كل قلبي جمهوري العربي، وبحب أهنئ الشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتم طيبون، أنا بخير الحمد لله.. انتظروني قريبا“.