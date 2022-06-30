"الارتباك واضح".. مي العيدان تشكك بفيديو ظهور آمال ماهر

علقت الإعلامية والناقدة الفنية الكويتية مي العيدان على فيديو الظهور الأول للفنانة المصرية آمال ماهر، التي أثار اختفاؤها خلال الأيام الماضية حالة من الجدل في مصر، معتبرة أنها ”سجلته وهي تحت ضغط وارتباك واضح لتهدئة الرأي العام“.

وأعادت مي العيدان نشر فيديو ظهور آمال ماهر عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، معلقة عليه بعدم اقتناعها برواية الفنانة المصرية أن سبب اختفائها إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت الإعلامية الكويتية قائلة: ”أول ظهور لآمال ماهر، حبيت صراحة حكاية كان عندي كورونا، طب والكورونا كانت عندك كام سنة كده يا قطة“.

وألمحت ”العيدان“ إلى أن الفنانة المصرية ”ليست متحكمة في نفسها وتحت سيطرة البعض“، مرجحة أنها ”وقعت تحت ضغط وتهديد كبيرين لكي تخرج بهذه الصورة من أجل تهدئة الرأي العام والمطالبين بظهورها في مصر“.

وقالت: ”واضح أن الباشا الكبير قالها اطلعي خلصينا قولي كلمتين تسكتي الناس، وواضح الارتباك والتردد عليها“.

واختتمت مي العيدان بالقول: ”يا الله أهم حاجة إنك بخير“.

يذكر أن شائعات حول اختطاف آمال ماهر، الغائبة منذ أعوام عن الساحة الفنية، قد انتشرت خلال الأيام الأخيرة، وسط تساؤلات ومطالب لنقابة الموسيقيين بالكشف عن مصيرها وكشف سر اختفائها، قبل أن تظهر الفنانة المصرية في مقطع فيديو أمس الأربعاء، قالت فيه إن سبب غيابها إصابتها بفيروس كورونا.

لكن صاحب ذلك الظهور حالة من الجدل، خلال الساعات الماضية، حيث رأى ناشطون أن آمال ماهر ظهرت في الفيديو بشكل مجهد، وبدت أقل وزنا من ذي قبل، ما أثار الريبة حول إجبارها على تصوير هذا الفيديو.

وقالت آمال ماهر، في الفيديو الجديد الذي ظهرت فيه: ”جمهوري وأهلي، أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمئنكم علي، معلش الفترة إللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معكم، كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت وحبيت أطمئنكم علي“.

وأضافت: ”ألف شكر، أنا حقيقة ممتنة لكم، وما لمسته منكم من حب وخوف أسعدني، الحمد لله، وهذا يدل على أن ربنا راض عني، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير“.

وتابعت: ”أشكركم من كل قلبي جمهوري العربي، وبحب أهنئ الشعب المصري بمناسبة ثورة الـ30 من يونيو، كل سنة وأنتم طيبون، أنا بخير الحمد لله.. انتظروني قريبا“.