آمال ماهر تتفاعل مع تغريدة دعم من شريهان

ردت الفنانة المصرية آمال ماهر، التي أثار اختفاؤها خلال الأيام الماضية حالة من الجدل في مصر، على تغريدة دعم تلقتها من مواطنتها الفنانة شريهان عبر موقع “تويتر”.

وكانت شريهان قد وجهت رسالة دعم لـ آمال ماهر عبر حسابها في موقع “تويتر”، بعدما أعادت نشر مقطع الفيديو القصير الذي نشرته الأخيرة أمس تطمئن فيه الجمهور عن صحتها بعد الاختفاء المثير للجدل.



وعلقت شريهان على الفيديو كاتبة: “الجميلة المبدعة الغالية، بنت مصر وحشتينا، وحشتي قلبي يا بنت قلبي، ووحشتي مصر والعالم العربي، نحن جميعاً في انتظار إبداعك الذي لا يشبه إلا آمال ماهر، سلامتك يا بنت قلبي وقلوب كل المصريين”.

لتقوم آمال ماهر، اليوم الخميس، بإعادة نشر تغريدة شريهان عبر حسابها في موقع “تويتر”، وتعلق عليها بالقول: “أولا في البداية في وجود حضرتك يا ست الكل مفيش مبدعة وجميلة غيرك”.

وأضافت الفنانة المصرية، موجهة حديثها لشريهان: “ولو أنا وحشت قلبك ف انتي بتوحشينا، وانتي قصاد عيونا، الله يخليكي جميلة ومبدعة ومشرقة ومتميزة وأيقونة مصر والوطن العربي التي لن تتكرر”.

اولا في البداية في وجود حضرتك يا ست الكل مفيش مبدعة وجميلة غيرك ولو انا وحشت قلبك ف انتي بتوحشينا وانتي قصاد عيونا الله يخليكي جميلة ومبدعة ومشرقة ومتميزة وايقونة مصر والوطن العربي التي لن تتكرر ❤️🙏 https://t.co/8Bawp4DeP6 — Amal Maher (@amalmaher) June 30, 2022

وكانت حالة من الجدل صاحبت الظهور الأول للفنانة آمال ماهر، خلال الساعات الماضية، حيث رأى ناشطون أنها ظهرت في الفيديو بشكل مجهد، وبدت أقل وزنا من ذي قبل، ما أثار الريبة حول إجبارها على تصوير هذا الفيديو.

وقالت آمال ماهر، في الفيديو الجديد الذي ظهرت فيه: ”جمهوري وأهلي، أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمئنكم علي، معلش الفترة إللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معكم، كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت وحبيت أطمئنكم علي“.

وأضافت: ”ألف شكر، أنا حقيقة ممتنة لكم، وما لمسته منكم من حب وخوف أسعدني، الحمد لله، وهذا يدل على أن ربنا راض عني، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير“.

وتابعت: ”أشكركم من كل قلبي جمهوري العربي، وبحب أهنئ الشعب المصري بمناسبة ثورة الـ30 من يونيو، كل سنة وأنتم طيبون، أنا بخير الحمد لله.. انتظروني قريبا“.