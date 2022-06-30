هل "أُجبرت" آمال ماهر على تصوير "ظهورها الأول"؟.. مصورها يعلق

أكد المصور المصري كريم مسلم، الذي صوّر فيديو الظهور الأول للفنانة المصرية آمال ماهر منذ اختفائها، أنها بخير، وذلك وسط جدل حول إجبارها على الظهور وتعرضها لأذى.

وظهرت آمال ماهر مساء الأربعاء، في فيديو مسجل جديد لها نشرته وسائل إعلام مصرية بعد طول غياب أثار قلق متابعيها، وسط شائعات حول ”اختطافها“.

ونشر كريم مسلم عبر خاصية القصص المصورة على حسابه الشخصي على إنستغرام، صورة لآمال ماهر أثناء تصوير الفيديو، وعلق عليها قائلا: ”أنا عايز أقول إني واحد من جمهورها الكبير.. ومبسوط إني شوفتها النهاردة، وصورتها“.

وأضاف: ”الحمد لله هي كويسة، ومفيش حد يقدر يقرب من مصري في حضن بلده“.

وكانت حالة من الجدل صاحبت الظهور الأول للفنانة آمال ماهر خلال الساعات الماضية، حيث رأى ناشطون أنها ظهرت في الفيديو بشكل مجهد، وبدت أقل وزنا من ذي قبل، مما أثار الريبة في قلوب جمهورها حول إجبارها على تصوير هذا الفيديو.

وقالت آمال ماهر في الفيديو الجديد الذي ظهرت فيه: ”جمهوري، وأهلي، أنا بخير الحمد لله، حبيت أطمئنكم علي، معلش الفترة إللي فاتت مكنتش قادرة أكون متواجدة معكم، كان عندي كورونا، بس الحمد لله تعافيت وحبيت أطمئنكم علي“.

وأضافت: ”ألف شكر، أنا حقيقة ممتنة لكم، والحب والخوف اللذان شوفتهما ولمستهما، الحمد لله، إن دلا على شيء فإنما يدلان على أن ربنا راضٍ عني، بعد ما شفت كم الحب الهائل والكبير“.

وتابعت: ”أشكركم من كل قلبي جمهوري العربي، وبحب أهنئ الشعب المصري بمناسبة ثورة 30 يونيو، كل سنة وأنتم طيبون، أنا بخير الحمد لله.. انتظروني قريبا“.