في أول ظهور.. والدة المذيعة شيماء جمال تكشف تفاصيل جديدة حول مقتلها

كشفت والدة المذيعة المصرية ”شيماء جمال“ التي قُتلت على يد زوجها، تفاصيل جديدة بشأن الجريمة، في أول ظهور إعلامي لها منذ وفاة ابنتها.

وقالت والدة المذيعة المصرية شيماء إنها تنتظر البصمة الوراثية يوم السبت المقبل ”كي يتم تسليمها جثمان ابنتها“.

وأضافت في تصريحات نقلتها حسابات إخبارية مصرية على مواقع التواصل الاجتماعي: ”زوجها اعتبر الفيلا التي اشتراها لها قبرها.. أخذها عليها بغتة وكأنه كمين“.

وبينت والدتها أن زوجها ”أخذها من الكوافير ولابسة طقم جديد من الألماس إلى الفيلا ولم يكن بينهم أي مشاكل“.

وعن وجود أي تشويه في جثمان المذيعة، أجابت والدتها ”أنا لسه راح أشوفها“.

وكانت قد أكدت مصادر سابقة في تصريحات لـ“إرم نيوز“ أن التحريات الأولية في جريمة قتل المذيعة شيماء جمال، المتهم بارتكابها زوجها المستشار أيمن حجاج، ترجع إلى مشادة بينهما بسبب إعلان زواجهما.

وقالت المصادر إن المجني عليها متزوجة من المتهم منذ 8 سنوات، منها 3 سنوات عرفياً، وتم توثيق الزواج بشكل رسمي، دون علم زوجته الأولى لمدة 5 سنوات، إلى أن طالبت المجني عليها المتهم بإعلان الزواج أو إبلاغ زواجهما لزوجته الأولى.

وفي الظهور الإعلامي الأول لوالدة المذيعة المصرية شيماء جمال، أكدت أنها كانت على علم بزواج ابنتها من المتهم بقتلها المستشار أيمن حجاج، مضيفة: ”طبعاً أعرف بزواجها منه ولدي القسيمة تاعتها في النيابة.. زواجهم مدته 6 سنوات و4 شهور و 18 يوما“.

يشار إلى أن الإعلامية المصرية شيماء جمال، التي عُثر على جثتها مدفونة داخل فيلا بالمنصورية في الجيزة، وفقا لوسائل إعلام مصرية، عُرفت كمقدمة لبرنامج ”المشاغبة“ الذي كان يُبث على الهواء في قناة LTC خلال عام 2017.

يذكر أن السلطات الأمنية في محافظة الجيزة المصرية عززت من جهودها في البحث عن ملابسات اختفاء شيماء جمال، بعد أن تبين تغيبها منذ قرابة 20 يوماً.