سعد لمجرد يضع الراقصة "لورديانا" في أزمة مع الجمهور

وقعت الراقصة البرازيلية ”لورديانا“، في أزمة مع الجمهور، بعدما قامت بنشر رقصة لها عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“، ترقص فيها على أغنية ”عدى الكلام“ للمطرب المغربي سعد لمجرد، مما عرضها لانتقادات بسبب اتهامه في ”قضايا تحرش“.

وقامت ”لورديانا“ بحذف الفيديو من على حسابها على ”إنستغرام“، وكتبت منشورا اعتذرت خلاله للجمهور، موضحة أنها ”لم تكن تعلم أنه متهم بهذه القضايا“.

وقالت في منشور كتبته بالإنجليزية عبر خاصية القصص المصورة على الموقع: ”حذفت آخر منشور لي كما طلبتم مني، أود أن أشكركم لأنكم عرفتوني بالقضايا المتهم فيها“.

وأكدت الراقصة البرازيلية: ”أنا لم أكن على أي دراية بها، وأنا أحترم آراءكم، وبالتأكيد لا أسعى للترويج لأي شيء مؤذ لأي شخص، كما أن هذه الأغنية طلبها مني أحد للرقص عليها“.

ومؤخرا ألغت إدارة مدينة ”سندباد لاند“ السياحية في العاصمة العراقية بغداد، الحفل المقرر إقامته للفنان سعد لمجرد، بعد تظاهرة نظمها فصيل ”ربع الله“.

وكان من المقرر أن يحيي لمجرد حفلًا غنائيًا هو الأول له في العراق، على أرض مدينة سندباد لاند، شرقي العاصمة.

وتجمع المئات من المواطنين بتنظيم ودفع من فصيل ”ربع الله“ أمام المدينة السياحية، ورفعوا لافتات تناهض إقامة الحفل، باعتباره ”منكراً“، في حين قال بعضهم إنه تزامن مع أجواء أربعينية الإمام علي.

وحاول بعض المتظاهرين اقتحام المدينة السياحية، إلا أن قوات الشغب تمكنت من صدّهم.

وأدى المتجمعون هناك صلاة المغرب، في حين ألقى بعض رجال الدين الشيعة محاضرات تحض على ضرورة منع تلك الحفلات.

وقبل مجيئه إلى بغداد، انقسم العراقيون بين مؤيد لحفلة لمجرد ومعارض لها، بداعي اتهامه بجرائم اغتصاب عدة.

وعلى إثر ذلك ألغت إدارة المدينة السياحية الحفل بشكل تام.