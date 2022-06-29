هيفاء وهبي تكشف أحد أسرار جمالها

كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في مقطع فيديو بثته عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عن إحدى الطرق التي تتبعها، للحفاظ على رشاقة جسمها.

وأطلت هيفاء في فيديو مفاجئ على جمهورها، عبر خاصية ”ستوري“ في حسابها في ”إنستغرام“، خلال خضوعها لجلسة مساج، حيث شرحت طبيعة الجلسة، وقالت إنها ”تقوم بإجراء (لايبو مساج) لجسمها“.

وأضافت أن ”التقنية تسبب لها بعض الألم، لكنها تستحق التجربة“، على حد تعبيرها، ليرد عليها المعالج المختص قائلًا إن ”الجمال مؤلم“.

يذكر أن الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، تعمل حاليًّا على تصوير مشاهدها في فيلم ”رمسيس باريس“، حيث تم انتهاء تصوير معظم مشاهد الفيلم في فرنسا.

ويشاركها في الفيلم مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، محمود حافظ، محمد ثروت، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، وسميرة مقرون، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف كريم حسن بشير.

ولا يزال مصير فيلم ”أشباح أوروبا“ مجهولا، بعد الأزمة الكبيرة التي نشبت بين الفنانة هيفاء وهبي ومنتج الفيلم محمد وزيري، الذي كان مدير أعمالها.

وعلى صعيد الأغاني، فإن آخر فيديو كليب للفنانة اللبنانية كان ”لو كنت“ وهو دويتو مع الفنان المصري أكرم حسني، وقد تم طرحه عبر موقع ”يوتيوب“ في الـ14 من يونيو/ حزيران الجاري، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني.