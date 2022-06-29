فاطمة الأنصاري تعلن عودتها إلى "سناب شات"

أعلنت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي فاطمة الأنصاري عودتها إلى نشاطها عبر تطبيق ”سناب شات“ بعد توقفها عن نشر يومياتها قبل أشهر، لافتة إلى أنها كانت ”تقضي إجازة“.

وعلقت فاطمة الأنصاري في منشورين على عودتها، دون أن تخرج علنًا، مؤكدة أنها ”اشتاقت لجمهورها،، ورغم طول الإجازة لكنها استمتعت بها جدا“.

وقالت: ”مرة اشتقت لكم حقيقي، صدق كانت إجازة طويله شوي بس انبسطت فيها مرة وسويت أشياء مرة كثيرع بنسولف بكل شي إن شاء الله بس ودي تشوفون وجهي وانا جالسة اشوف تعليقاتكم“.

وأضافت في منشور آخر: ”شكرًا على كل كلمة حلوة وشكرًا على لطفكم اشوفكم بكرا بإذن الله تصبحون على خير“.

وكانت شقيقتها المشهورة أمل الأنصاري خرجت قبل نحو ثلاثة أسابيع، نافية الشائعات التي ترددت في مواقع التواصل عن اعتزال فاطمة.

وجاء نفي أمل بعد أن هنأتها متابعة باعتزال شقيقتها فاطمة الأنصاري، ملمحة إلى أمنيتها في اعتزال أمل كذلك؛ ما دفع أمل لنفي خبر الاعتزال.

وفي تفاصيل الشائعة، فقد تداول متابعون أن ”فاطمة الأنصاري اعتزلت رغم محاولات شقيقاتها إقناعها بالعدول عن فكرتها“.

كما راج أن ”سبب اختفاء فاطمة الأنصاري وتوقفها عن نشر يومياتها يعود إلى زواجها مجددا“.

وشددت أمل الأنصاري بعد نفيها خبر اعتزال شقيقتها، على ”ضرورة استقاء الأخبار الصحيحة منهن فقط، دون النظر إلى ما يتم تداوله“.

يذكر أن فاطمة الأنصاري كانت متزوجة من المشهور الكويتي يعقوب بوشهري، إذ عُقد قرانهما منتصف العام الماضي، ولم يستمر زواجهما طويلا، إذ أعلنت في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، انفصالها رسميًّا عنه دون كشف الأسباب.

وفي آذار/ مارس الماضي، خرجت مريم الأنصاري للتعليق على معلومات تناقلتها حسابات معنية بأخبار المشاهير، زعمت خطوبة فاطمة على مواطنها سلطان المحيسن مدير الشركة العالمية للدعاية والإعلان ونجل المخرج عبدالله المحيسن المستشار في الديوان الملكي السعودي.

ونفت مريم تلك الأنباء ووصفتها بأنها ”خرابيط“ و“تأليف“، مطالبة مَن يتداولون هذه الأنباء بالتوقف عن ذلك.

وقالت مريم في معرض حديثها عبر مقطع فيديو بثته في حسابها على ”سناب شات“ ”اللي يسألوني هذا صدق ولا مو صدق، تخربطون، وش هالتأليف دعوا الخلق للخالق وبس“.

وكانت فاطمة ظهرت برفقة شقيقاتها مطلع الشهر الجاري في حفل المطربة أحلام في البحرين، الذي أقيم على مسرح الدانة البحريني بمناسبة عيد الفطر.

ووثقت الشقيقات السعوديات آنذاك تفاصيل الرحلة من المملكة العربية السعودية إلى البحرين لحضور حفل المطربة أحلام.