زينب العسكري تخرج برد غير متوقع على متابعة أهانتها في بث مباشر

خرجت الفنانة البحرينية زينب العسكري برد غير متوقع على إحدى المتابعات، خلال بث مباشر، بعد أن قامت بإحراجها من خلال تعليق بشأن مظهرها وتشبيهها بـ ”العواجيز“.

وأرسلت المتابعة تعليقاً للفنانة البحرينية قالت فيه: ”وراك عجزتي“، لترد عليها زينب العسكري برد عقلاني هادئ لم يتوقعه كثير من المتابعين خلال البث المباشر.

وقالت الفنانة الخليجية في ردها: ”كل مرحلة لها جمالها، والحمدلله عشت مرحلة الطفولة سعيدة الحمدلله، ومرحلة المراهقة سعيدة الحمدلله، وفي العشرينات كنت مبسوطة وفي الثلاثينات مبسوطة والحين في الأربعين مستانسة، ولين دخلت الخمسين بعد رح أكون مبسوطة وإن شاءالله إن الله كتبلي عمر ووصلت الستين بكون مبسوطة“.

وأضافت زينب العسكري: ”لأن الوجه ليس مهماً عندي ولا العمر مهم عندي المهم من الداخل أكون مرتاحة وأتنفس براحة وأنام وأنا ما أفكر إني ضريت أحد أو ضايقت أحد أو قطيت كلمة على أحد أو جرحت أحد، هل تماديت على أحد.. هاد أهم شي عندي“.

يذكر أن زينب العسكري تعتبر من نجوم الثمانينيات والتسعينيات وقامت ببطولة العديد من المسلسلات الخليجية، وهي كاتبة ومنتجة أيضاً، واعتزلت الفن في العام 2009.