وفاة الممثل التركي جنيت أركان

توفَّى الممثل التركي الشهير جنيت أركان، يوم الثلاثاء، عن عمر 85 عاما، وفق وسائل إعلام محلية.

وولد الممثل أركان في الـ7 من سبتمبر/ أيلول من عام 1937، في كاراتشاي في تركيا، باسم فهريتتين جوركليباتير، وكان تخرَّج في كلية الطب قبل أن يتوجه للفن.

وهو ممثل ومخرج ومنتج، شارك في ما يقارب 250 عملا تلفزيونيا وسينمائيا، وكان أول عمل شارك فيه فيلم سينمائي عام 1964.

ومن أهم أعماله فيلم ”الرجل الذي أنقذ العالم“ عام 1981، وهو من نوع الأفلام على غرار ”حرب النجوم“، والذي لاقى نجاحا شعبيا كبيرا، ويعد من أكثر الأفلام شعبية إلى الآن.

كما لعب عددا من أدوار البطولة، منها دور ”أبو مسلم الخرساني“ ودور ”مراد عثمان“، ولعب دورا مزدوجا في فيلمين هما ”شتين/علي جنكيز“، و“نجات/ عثمان“.

حاز جنيت على جائزة أفضل ممثل في مهرجان أنطاليا عام 1976 عن دوره في فيلم (Maglup edilemeyenler)، وأيضا حاز على الجائزة ذاتها عام 1969 عن دوره في فيلم (Insanlar yasadikça).

واشتهر جنيت أركان بالأدوار التاريخية خاصة بدور قائد ”أصحاب اللحى البيضاء“ في الموسم الثاني من مسلسل ”المؤسس عثمان“.

وتزوج الممثل التركي الراحل في مطلع حياته بعد تخرجه كطبيب من زميلته الطبيبة جولار موجان في عام 1965 ولم يدم زواجهما طويلا، إذ انفصلا بعد عام واحد فقط، بعد نجاحه في العمل في السينما، وأثمر زواجهما ابنتهما ”فيليز“.

في عام 1968، أخذ اسمه الفني جنيد أركان، ليلتقي بابنة عائلة ثرية تمتلك شركة تصنيع بلاط، تدعى ”إيشيل“، وهي خريجة إحدى الجامعات في سويسرا، وكانت تعمل كمضيفة طيران في ذلك الوقت، حيث تزوجا في عام 1970، لينفصلا بعد عام واحد أيضًا، إلا أنهما تزوجا مجددًا، ليثمر زواجهما ولديه ”مراد وبولات“.