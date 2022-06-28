استقالة هاني شاكر تثير المخاوف بشأن مصير آمال ماهر

حالة من الجدل أثارها قرار إعلان الفنان المصري هاني شاكر استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية في مصر، وسط اتهامات طالته من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بأنه تهرب من قضية اختفاء مواطنته الفنانة المصرية آمال ماهر.

ولا يزال جدل اختفاء آمال ماهر مثارا في مصر، والذي تسبب في إطلاق مزاعم عن ”تعرضها لمخاطر شديدة واختطافها وحتى مقتلها“، ليربط النشطاء مؤخراً استقالة هاني شاكر نقيب الموسيقيين المستقيل الذي أعلن أكثر من مرة أن الفنانة بخير وستظهر قريبا.

وعلق حساب على توتير باسم “إيناس” على استقالة هاني شاكر، رابطاً ذلك باختفاء آمال ماهر، حيث قالت صاحبة الحساب إنها لا ترى أي سبب منطقي في الاستقالة سوى التهرب من قضية اختفاء آمال ماهر كونه نقيبا للموسيقيين ومسؤولا عنهم وبالتالي مسؤلاً عن كشف مصيرها والدفاع عنها.

واعتبرت “إيناس” أن استقالة هاني شاكر تدل على أن آمال ماهر ليست بخير، وما يحدث ما هو إلا تعتيم على قضيتها ”كل التعتيم والتهرب اللي بيحصل ده يدل أنها في حالة سيئة جدا، ده إن كانت لسة عايشة أصلا!!!“.

هاني شاكر استقال من منصبه كنقيب للموسيقيين ومش شايفة أي سبب منطقي لده غير انه بيتهرب انه يكون مسؤول عن انه يعرفنا آمال ماهر فين! كل التعتيم والتهرب اللي بيحصل ده يدل انها في حالة سيئة جدا ده ان كانت لسة عايشة أصلا!!!#آمال_ماهر #آمال_ماهر_فين — Inas (@Annooosaaa) June 27, 2022

واتفق معها حساب آخر باسم “ميشو”، حيث كتب: “استقالة هاني شاكر تدل إن في مصيبة كبيرة لـ آمال ماهر وبيحلق نفسه منها، أو الأغلب إنها ماتت وببخلع بدري من الموضوع”.

استقاله هاني شاكر بتدل ان ف مصيبه كبيره ل امال ماهر وبيحلق نفسه منها . او الاغلب انها ماتت وببخلع بدري من الموضوع .. #آمال_ماهر !! — Miiiiiisho HamoOooOoud 🤗 (@MishoHamoud2) June 27, 2022

بينما تساءل مصطفى عصام قائلاً: “هل استقال هانى شاكر أم هرب بسبب ما حدث لآمال ماهر، مجرد توقع خاف على نفسه”.

هل استقال هانى شاكر ام هرب بسبب ما حدث لأمال ماهر مجرد توقع خاف على نفسه — المستر 4 عصام مصطفي الأزملي (@wT4DpKDFpxpArbj) June 27, 2022

واعبتر “محمد” أن استقالة هاني شاكر، جاءت بعد الضغوطات التي تعرض لها من قبل الجمهور وبعض المشاهير للكشف عن مصير الفنانة آمال ماهر، باعتباره نقيباً للموسيقيين.

وكتب الحساب: “مش غريبة استقالة الفنان هاني شاكر من نقابة الموسيقيين بعد الضغوطات عليه بإظهار الفنانة امال ماهر ؟!، ليه تحديدا دلوقتي بيقدم الاستقالة ؟!، يعني ده هروب م المشهد خاصة أنه عارف أن الأخبار التي ستظهر لن تكون في صالحه إطلاقاً، ربنا يستر”.

#امال_ماهر

مش غريبة استقالة الفنان هاني شاكر م نقابة الموسيقيين بعد الضغوطات عليه باظهار الفنانة امال ماهر ؟!!

ليه تحديدا دلوقتي بيقدم الاستقالة ؟!!

يعني ده هروب م المشهد خاصة انه عارف ان الاخبار اللي هتظهر بعد كدة مش هتبقي ف صالحه اطلاقآ ربنا يستر — Mo (@Mohamed98375655) June 28, 2022

كما كتبت رشا ناموس: “مش قادرة أشوف خبر استقالة هاني شاكر غير هروب من دراما قصة آمال ماهر، وأي حاجة ممكن تحصل فيها”.

مش قادره أشوف خبر استقالة هاني شاكر غير هروب من دراما قصة آمال ماهر وأي حاجة ممكن تحصل فيها . — Rasha (@RashaNamous) June 28, 2022

بينما كتب حساب آخر: “هانى شاكر تقريبا استقال لأن شكل آمال ماهر حرفيا ميتة أو في حاجة حصلت لها، ولما يتم إعلان كدة عايز يتجرد من المسؤولية حطوا الحاجات باسمائها!!”.

هانى شاكر تقريبا استقال لأن شكل آمال ماهر حرفيا ميتة أو في حاجة حصلت ليها ولما يتم إعلان كدة عايز يتجرد من المسؤولية حطوا الحاجات بااسمائها!! — jenzy (@Carmoon8900) June 28, 2022

وكان الفنان هاني شاكر أعلن مساء الإثنين عن استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية، مؤكداُ أن قراره نهائي لا رجعة فيه، وذلك على خلفية المشادات والاشتباكات التي حدثت بين أعضاء مجلس النقابة ظهر أمس خلال مؤتمر اعتذار مطرب المهرجان حسن شاكوش لأعضاء النقابة.

يذكر أن شائعات حول اختطاف آمال ماهر، الغائبة منذ أعوام عن الساحة الفنية، قد انتشرت خلال الأيام الأخيرة، وسط تساؤلات ومطالب لنقابة الموسيقيين بالكشف عن مصيرها وكشف سر اختفائها، قبل أن ينشر حسابها الرسمي على ”تويتر“ صورة لها على البحر، في ظل تشكيك من المتابعين من أن تكون هي من تتحكم بحساباتها عبر منصات التواصل.