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العثور على جثة المذيعة المصرية شيماء جمال
تاريخ النشر: 27 يونيو 2022 20:11 GMT
تاريخ التحديث: 27 يونيو 2022 20:50 GMT

العثور على جثة المذيعة المصرية شيماء جمال

عثرت السلطات المصرية مساء الإثنين على جثة المذيعة شيماء جمال بعد نحو 3 أسابيع على اختفائها. وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجثة وجدت مدفونة داخل فيلا في منطقة

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المصدر: فريق التحرير

عثرت السلطات المصرية مساء الإثنين على جثة المذيعة شيماء جمال بعد نحو 3 أسابيع على اختفائها.

وذكرت وسائل إعلام مصرية أن الجثة وجدت مدفونة داخل فيلا في منطقة المنصورية بالجيزة.

وكانت السلطات الأمنية في محافظة الجيزة المصرية كثفت من جهودها في البحث عن ملابسات اختفاء شيماء جمال مقدمة برنامج ”المشاغبة“ على إحدى الفضائيات المصرية الخاصة، بعد أن تبين تغيبها منذ نحو ثلاثة أسابيع.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن مديرية أمن الجيزة تأكدت من صدق البلاغ المقدم إليها، حيث تبين بعد التحريات غياب المذيعة شيماء جلال عن منزلها منذ 20 يوماً في ظروف غامضة.

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