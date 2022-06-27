عمر عبدالكافي يوضح بشأن وضعه الصحي

نفى الداعية الإسلامي المصري عمر عبدالكافي، اليوم الإثنين، الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والتي تحدثت عن إصابته بوعكة صحية شديدة، منعته من إكمال سلسلة محاضرات يعقدها حاليا في عدة مدن جزائرية.

وقال عبدالكافي، عبر حسابه الرسمي على ”فيسبوك“، إن ”بعض وسائل التواصل الاجتماعي ذكرت بأني بوعكة صحية ألغت بعض المحاضرات بعدة ولايات في الجزائر، ولكنني أصبت ببعض الإرهاق فقط، نتيجة كثرة المحاضرات لا غير“.

وأضاف: ”أنا بفضل الله بخير، وسوف نواصل بإذن الله في ولاية الوادي بالجزائر، وسنستمر ببقية الرحلات إن شاء الله“.

وعمر عبد الكافي، من مواليد 1951، في المنيا بقرية تلة بصعيد مصر، ويعتبر من المهتمين بمسألة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة واللغة العربية، وله العديد من البرامج الدينية الشهيرة.

يذكر أن الداعية عبد الكافي، يحمل درجة الماجستير في علوم الفقه المقارن والدكتوراه في العلوم الزراعية، وله عدة مؤلفات، أبرزها موسوعة ”الإعجاز العلمي في القرآن والسنة“، وموسوعة ”أنبياء الله“، وكتب ”الصلاة عبادة وأسرار وصفوة الصفوة والوعد الحق“.