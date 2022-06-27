"تشبه الروسيات".. رهف القحطاني تفاجئ متابعيها بأول ظهور لشقيقتها (فيديو)

نشرت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني، مقطع فيديو برفقة شقيقتها التي تظهر لأول مرة على متابعيها.



وأثارت رهف القحطاني، الفتاة الشهيرة بمقولة ”وذ نكهة“، موجة من التعليقات بعد أن طرحت سؤالا على متابعيها حول وجه الشبه بينها وبين شقيقتها بعد أن شبهتها بالروسيات.

وعلقت رهف القحطاني على الفيديو الذي ظهرت فيه بعض ملامح شقيقتها، بسبب تغطية جزء كبير من وجهها بعلامة مائية في منتصف الوجه، بالقول:“أختي تشبه الروسيات“.

وتباينت ردود فعل المتابعين على مقطع الفيديو الذي نشرته رهف القحطاني، إذ أكد البعض على الشبه الكبير بينهما، خاصة بعد إعادة مواقع وصفحات معنية بأخبار الفن والمشاهير، تداول مقطع الفيديو بكثافة على تطبيقات ”سناب شات“ و“تيك توك“ و“إنستغرام“.

في المقابل، انتقد متابعون تشبيه رهف القحطاني لشقيقتها بالروسيات.

من أبرز التعليقات التي انتقدت القحطاني: ”لا علاقة يا عمري الروسيات بيض وعيون زرق وشعر أصفر انحولتي حلوة بس مو روسية“.

وجاء في تعليق آخر: ”يعني الروسيات كلهم حلوات؟ إذا أحد حلو لأنه هو شخصيا حلو مو لازم يشبه أحد ترى“.

وأضاف آخر: ”والله أنا أشوف مبدئياً ملامح هندية. الروسية بياض وشقار وطول وعيون ملونة. هذي لا تمت لملامح الروس بأي صلة“.