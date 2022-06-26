أعلن الأمن الأردني صباح اليوم، وفاة عدي حسان قاتل الطالبة إيمان إرشيد، متأثرا بإصابته بطلق ناري بالرأس أطلقه على نفسه مساء الأحد، بعد محاصرته من قبل رجال الأمن في مكان اختبائه في إحدى المزارع بمنطقة بلعما بمحافظة المفرق.

وكان الأمن الأردني قال في بيان، إن عدي حسان قد تم نقله إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، وأدخل قسم العناية الحثيثة، بعدما أطلق النار على نفسه خلال محاولة رجال الأمن التفاوض معه لتسليم نفسه، إلا انه قرر الانتحار.

ودخل عدي حسان بحالة موت سريري، قبل ساعات من إعلان وفاته.

وأكد مفيد إرشيد، والد الطالبة المغدورة ”إيمان“، الأحد، أن صور قاتلها الملتقطة داخل جامعتها متطابقة مع هوية الشاب المنتحر في منطقة بلعما، مساء الأحد.

وقال إرشيد في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إنه بعد إطلاق المدعو ”عدي خالد عبدالله حسان“ والمشتبه به بقتل ابنته النار على نفسه بعد محاصرته من قبل الأمن، ”ركب مع مسؤول في الأمن العام بسيارة الأخير ورافقه إلى المستشفى، حيث يتواجد الشاب“.

وأضاف أنه ”جرى مقارنة صور ومقاطع فيديو تعود للقاتل مع هوية الشاب المنتحر، حيثُ تأكد أنها متطابقة 100% ولا غبار عليها“.

وأشار إلى أنه تبلغ بأن ”الشاب اعترف أثناء محاصرته في إحدى المزارع في منطقة بلعما بمحافظة المفرق، أنه قتل ابنته“.

وقدَّم مفيد إرشيد، والد ”إيمان“، شكره إلى كوادر الأمن العام، الذي قال إنه متقاعد من المديرية، لافتًا إلى أنهم ”بذلوا جهودًا جبارة خلال الأيام الماضية“.

وكان نور إرشيد، شقيق الطالبة المغدورة، قد علّق على خبر انتحار ”القاتل“، وذلك فور انتشاره، مساء اليوم الأحد.

ونشر ”نور“ منشورًا مقتضبًا عبر ”فيسبوك“ قال فيه: ”الدم بالدم“، مع إرفاق المنشور بصورة لقاتل شقيقته وهو ملقى على الأرض بعد إطلاق النار على نفسه.