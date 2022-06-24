أول رد من نجلاء الودعاني بعد انتقاد إطلالتها الأخيرة ووصفها بـ "غير الأنثوية"

علقت خبيرة الموضة ومشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية نجلاء الودعاني على الانتقادات التي وجهت لها من جمهورها بسبب إطلالتها الأخيرة، والتي وصفوها بـ ”غير الأنثوية“، مشيرة إلى أن الأنوثة لا تقاس بالملابس أو بالضحكة.

وقالت الودعاني في فيديو سجلته عبر حسابها الشخصي على سناب شات: ”والله العظيم لما كنت لابسة جاكت، قالوا إيه اللبس اللي ما فيه أنوثة، ليش الأنوثة أصلا تقاس بجاكيت أو بضحكة“.

وأضافت: ”حاسة إن عندي كلام كتير، بس أنا بقول ده علشان البنات الصغار، أنا هاممني البنات اللي عايشين تحت ضغط إنهم يوصلوا لمقاييس فتاة معينة علشان يرضى عنها زوجها إنهم طول الوقت في صورة فتاة مثالية لازم يوصلولها.. والحقيقة أنا ما أدري صورة البنت المثالية“.

وتابعت: ”دائما بتجيني أسئلة تقول ما تندمين إنك ما عشتي أيام إنك عروسة، وكومنتات تقولي هذه أحلى أيام عيشيها، فبتخوفني هذه الفكرة ليش هذه هي أحلى أيام؟ ما أريد أفكر في هذه الفكرة، حتى في أيامي الجاية ما أبغي أعيش أيام عروسة، أبغي أعيش حياة حلوة فيها شراكات وحاجات حلوة بتكبر“.

واحتفلت الودعاني الشهر الماضي بخطبتها على اللاعب عبدالرحمن الدخيل، حيث نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ بعض مظاهر الحفل الذي حضره الأهل والأصدقاء المقربون.

واستقبلت الودعاني العديد من برقيات التهنئة والمباركة من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي متمنين لها السعادة مع خطيبها.

وعبدالرحمن الدخيل هو لاعب كرة قدم سعودي، بدأ حياته الكروية في النادي العربي، ثم انتقل بعدها إلى نادي الحزم في عام 2017، ثم أعير إلى نادي التقدم في عام 2019، كما أنه لعب في عدة نوادٍ أخرى من بينها الهلال السعودي.

وكانت الودعاني قد خطفت الأنظار وحازت على إشادات واسعة من الجمهور السعودي؛ بسبب ارتدائها الزي السعودي في احتفالية ”يوم التأسيس“ في المملكة العربية السعودية.

وأكد رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن الودعاني نجحت في إبراز هوية المرأة السعودية في الماضي، والعناية بالتفاصيل، ومطابقتها للزي الذي كانت النساء يرتدينه.

كما أشادوا بطريقة التصوير التي أظهرت نجلاء الودعاني كامرأة متقدمة في السن، وسط أجواء تمثل ماضي المملكة، مثلما يعرفونها.