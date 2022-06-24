بعد "الجونة".. فستان نجلاء بدر يثير الجدل مجددًا

أثارت الفنانة المصرية نجلاء بدر، الجدل مجددًا بعد ظهورها بنفس تصميم الفستان المثير والذي ارتدته بحفل ختام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

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ونشرت مصممة الأزياء الشهيرة ”فريدة تمرازا“ مصممة الفستان، فيديو تظهر خلاله مجموعة من الفنانات من بينهن الفنانة نجلاء بدر، حيث ارتدت نفس تصميم الفستان المثير للجدل، لكن بلون مختلف وهو اللون الأحمر.

وقالت نجلاء بدر خلال الفيديو: ”أي ست تلبس الفستان يعمل لها shape للجسم، وبيداري أي عيوب في الجسم، أنا مش محتاجة جسمي يبقى حلو لأن الفستان هيخلي جسمي حلو“.

وتحدثت بدر عن الموضة لصالح مصممة أزياء الفستان فريدة تمراز، وكتبت تعليقًا عليه: شكرًا لكونك جزءًا من أول فيلم وثائقي عن الموضة في مصر يحتفل بالذكرى العاشرة للنجاح والتطور .

وتحدثت مجموعة الفنانات، عن ”تمرازا“ بمناسبة مرور 10 سنوات على انطلاق العلامة التجارية الخاصة بها.

وظهرت الفنانة نجلاء بدر بشكل مختلف عما ظهرت به في مهرجان الجونة السينمائي، إذ غيرت لون الفستان إلى اللون الأحمر، بدلًا من الأسود.

يشار إلى أن النجمة نجلاء بدر كانت دافعت عن فستان الجونة وقالت في تصريحات إعلامية، قائلة إنه أمر عادي ولا يستحق كل هذه الضجة، وإنها ليست نادمة على ارتدائه، وأشارت إلى أنه إذا عاد بها الزمن مرة أخرى سترتدي نفس الفستان.

وتعرضت الفنانة نجلاء بدر لهجوم من قِبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فستان ارتدته في حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي الدولي، والذي اعتبره الجمهور ”جريئًا“، لتتصدر بعدها محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.