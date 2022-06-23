شقيقة الفنانة الكويتية مرام البلوشي تكشف عن تطورات وضعها الصحي

كشفت الفنانة الكويتية هند البلوشي شقيقة الفنانة مرام عن تطورات حالتها الصحية، مؤكدة أنها ”أصبحت بخير“.

وقالت في تعليق لها نشرته على حسابها في ”سناب شات“، إن ”مرام صارت بأفضل حال“، مقدمة شكرها لكل من حاولوا الاطمئنان عليها.

ولم توضح الفنانة هند إن كانت شقيقتها قد خرجت بالفعل من العناية المركزة، لكنها نشرت مقطع فيديو وهي بجوار شقيقتها، التي كانت مستيقظة وتبدو أفضل حالا.

وكانت الفنانة الكويتية مرام البلوشي، قد تعرضت أمس الأربعاء، لأزمة صحية مفاجئة دخلت على إثرها العناية المركزة في المستشفى الأميري.

ونشرت هند صورة ومقطعًا لها من داخل المستشفى، حيث ظهرت مستلقية على سرير المستشفى وهي غائبة تمامًا عن الوعي، بينما تم إيصال جهاز الأوكسجين إليها مع الأنابيب الطبية.

وطالبت هند متابعيها بالدعاء لشقيقتها، قائلةً: ”اللهم يا شافي أنت الشافي اشفِ أختي وروحي مرام شفاءً لا يغادر سقمًا، وألبسها ثوب العافية، وارفع عنها يا رحمن يا رحيم“، دون أن تكشف عن طبيعة الأزمة الصحية الجديدة التي أصابت شقيقتها.

وأعاد نشطاء وإعلاميون وفنانون، ومنهم الفنان عبدالله بهمن، نشر صورة الفنانة مرام من داخل المستشفى، داعين لها بالشفاء.

وسبق أن تعرضت الفنانة مرام لأزمات صحية في الأعوام القليلة الماضية، استدعت مكوثها في المستشفى، وإجراء عمليات جراحية.

ففي العام 2019، أُصيبت مرام بأزمة قلبية، وقامت بعملية ”قسطرة“، واستعانت بتركيب دعامة للقلب في أحد مشافي القاهرة.

وصيف العام الماضي، تم إدخال البلوشي، المستشفى بعد إصابتها بجلطة ثانية جراء ارتفاع إنزيمات القلب أثناء تصويرها مسلسل ”ملاك رحمة“.

وكشفت مرام آنذاك عن تفاصيل وعكتها، وقالت في لقاء متلفز: ”إللي حصلّي بالتفصيل هو التهاب رئوي حاد، نتج عنه نقص أوكسجين، وانسداد بالشرايين، وتسبب بجلطة، والحمد لله أنا أُسميها أزمة وعدت على خير“.

وقبل أيام قليلة، تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ”شجارًا“ بين مرام البلوشي، والفنانة المصرية المقيمة في الكويت رانيا شهاب.

ويظهر الفيديو المتداول خلافًا بين الفنانتين، تحول إلى ”ملاسنة“ بسبب تصوير رانيا شهاب المقطع بحضور الثانية.

وتقول ”شهاب“ إنها ”لم تقم بتصوير البلوشي دون علمها“، لترد الأخيرة بأنها ”موجودة في مكان التصوير، ما يتطلب عدم تصويرها لاحترام خصوصيتها“.

وتحولت الجلسة التي لم تظهر فيها ”البلوشي“ باستثناء صوتها، إلى جدال حاد، بدا كأنه شجار فيما بينهما.