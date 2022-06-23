مصر.. نجوم الفن يطلقون حملة لجمع تبرعات لإنقاذ حياة الطفلة رقية

أطلق عدد من نجوم الفن في مصر حملة لجمع التبرعات لإنقاذ حياة الطفلة رقية المصابة بضمور شوكي، وتتطلب حالتها حقنة تكلفتها 2 مليون دولار.

وتصدر أمس وسم #انقذوا_حياة_رقية قائمة الأكثر تداولا في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد الكشف عن إصابة طفلة لم تتجاوز العامين بضمور شوكي، حيث يستلزم علاجها حقنة ”زولجانزما“ تكلفتها 2 مليون دولار أمريكي.

ونشر الفنان محمد هنيدي منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قال فيه “ القمر دي اسمها رقية.. رقية عندها مرض ”ضمور العضلات“.. وهو مرض خطير ومالوش علاج تقريبا.. سوى علاج واحد بس في العالم.. حقنة لازم تأخدها قبل ما تتم سنتين“.

وأضاف الفنان المصري ”المشكلة إن فاضل عشرة أيام ورقية تتم سنتين وكل ما الوقت بيعدي فرص رقية بتبقى أقل، الحقنة تكلفتها 2 مليون دولار.. مبلغ كبير مش كدة؟!، بس لو كل بوست عندي بيوصل لـ 10 ولا 20 مليونا و100 ولا 200 ألف منهم بس اتبرعوا هنقدر نجمع المبلغ ده، اتبرع بأي مبلغ مهما كان هيساعد في إننا ننقذ مستقبل وحياة رقية“.

وشارك عدد كبير من نجوم الفن المنشور ذاته عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر وإنستغرام، مطالبين الجمهور بالتبرع لإنقاذ حياة رقية.

ومن بين الفنانين الذين أطلقوا الحملة، أحمد العوضي، أيتن عامر، دانا حمدان، المطرب عمر كمال، ومشهور مواقع التواصل الاجتماعي على غزلان.

وشارك في الحملة نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الذين غردوا تحت وسم #انقذوا حياة رقية.

وكتب حساب على فيسبوك باسم مريم صقر ”رقية عندها ضمور في العضلات الشوكية ومحتاجة علاج معدي ال 40 مليون جنية، أهل الخير بيساهموا بقالهم فترة فعلاجها وعملوا حملات إعلانية عشان يلموا تبرعات، فيه مبلغ مالي اتجمع أنا مش عارفة قيمته تحديدًا لكن لسه المبلغ المطلوب مكملش“.

وتابعت ”المهم إن أي حد مننا يقدر يساعد حتى ولو بخمسة جنيه فالموضوع هيفرق معاها، فيه فيديو ظهر قدامي وهي البنت بتستنجد بالناس يساعدوها حقيقي يقطع القلب والحقيقة إني مرعوبة من فكرة إن حد قريب مني أو بنت اختي تمر بنفس الظروف دي“.

ونقلت وسائل إعلام محلية تصريحات لوالد الطفلة رقية، كشف خلالها أنه استطاع جمع 10 ملايين جنيه، وهو ما يعتبر ربع المبلغ المطلوب، مناشدًا رجال الأعمال والشركات بدعمها قائلًا ”بشكر اللي اتبرعوا لبنتي وأتمنى نستمر في دا“.