أزمة صحية تودع الفنانة الكويتية مرام البلوشي العناية المركزة

تعرضت الفنانة الكويتية مرام البلوشي، اليوم الأربعاء، لأزمة صحية مفاجئة دخلت على إثرها العناية المركزة في المستشفى الأميري.

ونشرت الفنانة هند البلوشي، شقيقة مرام صورة ومقطعًا لها من داخل المستشفى، حيث ظهرت مستلقية على سرير المستشفى وهي غائبة تمامًا عن الوعي، بينما تم إيصال جهاز الأوكسجين إليها مع الأنابيب الطبية.

وطالبت هند متابعيها بالدعاء لشقيقتها، قائلةً: ”اللهم يا شافي أنت الشافي اشفِ أختي وروحي مريم شفاءً لا يغادر سقمًا، وألبسها ثوب العافية، وارفع عنها يا رحمن يا رحيم“، دون أن تكشف عن طبيعة الأزمة الصحية الجديدة التي أصابت شقيقتها.

وأعاد نشطاء وإعلاميون وفنانون، ومنهم الفنان عبدالله بهمن، نشر صورة الفنانة مرام من داخل المستشفى، داعين لها بالشفاء.

وسبق أن تعرضت الفنانة مرام لأزمات صحية في الأعوام القليلة الماضية، استدعت مكوثها في المستشفى، وإجراء عمليات جراحية.

تعرضت الفنانة مرام البلوشي إلى انتكاسة في حالتها الصحية استدعت نقلها إلى المستشفى الأميري، حيث ترقد حاليًا في العناية المركزة. الله يشفيها ويعافيها يارررررب 🥺💔 pic.twitter.com/tDVJ6YJatw — غيداءٌ 👑 (@ighiiiz) June 22, 2022

ففي العام 2019، أُصيبت مرام بأزمة قلبية، وقامت بعملية ”قسطرة“، واستعانت بتركيب دعامة للقلب في أحد مشافي القاهرة.

وصيف العام الماضي، تم إدخال البلوشي، المستشفى بعد إصابتها بجلطة ثانية جراء ارتفاع إنزيمات القلب أثناء تصويرها مسلسل ”ملاك رحمة“.

وكشفت مرام آنذاك عن تفاصيل وعكتها، وقالت في لقاء متلفز: ”إللي حصلّي بالتفصيل هو التهاب رئوي حاد، نتج عنه نقص أكسجين، وانسداد بالشرايين، وتسبب بجلطة، والحمد لله أنا أُسميها أزمة وعدت على خير“.

وقبل أيام قليلة تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ”شجارًا“ بين مرام البلوشي، والفنانة المصرية المقيمة في الكويت رانيا شهاب.

ويظهر الفيديو المتداول خلافًا بين الفنانتين، تحول إلى ”ملاسنة“ بسبب تصوير رانيا شهاب المقطع بحضور الثانية.

وتقول شهاب إنها ”لم تقم بتصوير البلوشي دون علمها“، لترد الأخيرة بأنها ”موجودة في مكان التصوير، ما يتطلب عدم تصويرها لاحترام خصوصيتها“.

وتحولت الجلسة التي لم تظهر فيها البلوشي باستثناء صوتها، إلى جدال حاد، بدا كأنه شجار فيما بينهما.

ومرام البلوشي مغنية وممثلة كويتية، تبلغ من العمر 43 عامًا، بدأت مشوارها الفني، العام 1997، بألبوم حمل اسم ”ما أخونك“ احتوى على 5 أغانٍ، ووقعت عقدًا مع شركة روتانا للإنتاج الفني، فسخته، العام 2009.

لكنها بعد العام 2005، اتجهت إلى التمثيل، وشاركت في العديد من الأعمال المسرحية والدرامية.

وشاركت البلوشي في عشرات المسلسلات، من بينها: (ساق البامبو، شارع الهرم إلى، غرابيب سود، ملاك رحمة، نساء قلن لا، والدي العزيز، عذراء، دفعة القاهرة، كحل أسود قلب أبيض).