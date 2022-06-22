أحدث ظهور للفنانة اللبنانية فيروز بصورة من ريما الرحباني

كشفت ريما الرحباني عن أحدث ظهور لوالدتها الفنانة اللبنانية فيروز، وذلك بعد أقل من شهر من نشرها صورة أخرى ظهرت فيها الفنانة المخضرمة في منزلها.

ونشرت ريما الرحباني، ابنة الفنان عاصي الرحباني، صورة لوالدتها فيروز، عبر حسابها في تويتر، وقد ظهرت الفنانة اللبنانية في إحدى الكنائس في لبنان.

وعلقت ريما على الصورة قائلة: ”فيروز (إمّي) زياد (أخوي) وهلي الرحباني (أخوي) الثلاثاء ٢١ حزيران ٢٠٢٢ في تمام الساعة ٨ و ٢١ دقيقة كنيسة السيّدة – المحيدثة – بكفيا كنيسة العاصي“.

وأضافت ريما الرحباني موضحة مناسبة التقاط الصورة التي جمعت والدتها بأخويها: ”القداس السنوي عن راحة نفس عاصي (أبوي) وليال الرحباني (إختي) مع الصديق الأبونا ملحم.. ب آيفون ريما طبعاً“.

وكانت الفنانة اللبنانية وابنتها ريما الرحباني حديث منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار الفنية خلال الأيام القليلة الماضية؛ وذلك على خلفية الأزمة التي حصلت في حفل ”ليلة أمل“ الذي أحياه أسامة الرحباني وهبة طوجي وشاركهما فيه كل من الفنانة إليسا وإبراهيم معلوف.

وهاجمت ريما الرحباني بقسوة إليسا وأسامة الرحباني، في منشور طويل عبر فيسبوك، معتبرة ما حدث خلال الحفل من أداء أغاني فيروز تشويها لإرثها، حسب قولها.

وانتقدت ريما الرحباني أداء إليسا لأغاني فيروز في منشور مطول كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، معتبرة أن صوتها ”نشاز“، ووصفت ما قامت به إليسا بـ“الجريمة“، على حد وصفها.