فيفي عبده: الرقص هو الأكسجين "بتاعي"

نفت الراقصة والفنانة المصرية فيفي عبده صحة تقارير عن اعتزالها الرقص، والاقتصار على التمثيل.

وجاءت تقارير عن اعتزال الفنانة المصرية الرقص بعدما انشغلت بالتمثيل، إذ قامت ببطولة العديد من المسلسلات كان آخرها ”شغل في العالي“ الذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي 2022.

وكانت مواقع إخبارية محلية تداولت أنباء عن اعتزال الراقصة المصرية الشهيرة، الرقصَ بعد تقدمها في العمر.

وقالت فيفي عبده خلال لقاء أجرته مع برنامج ”et بالعربي“: ”أنا لسه برقص، ما اعتزلتش الرقص، وأنا بحب الرقص جدا، حاجة بهواها، زي الأكسجين بتاعي“.

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يشار إلى أن فيفي عبده دائمًا ما تشارك جمهورها بمقاطع فيديو صغيرة لها وهي ترقص، سواء داخل منزلها أو بالقرى السياحية التي تقضي عطلتها فيها.

وكانت الفنانة المصرية فيفي عبده، قالت خلال حوار لها أخيرًا في برنامج ”حبر سري“ على قناة ”القاهرة والناس“، إنها لا تستطيع القول إن الأموال التي اكتسبتها من خلال التمثيل والرقص ”حرام“، قائلة ”مقدرش أقول إن الرقص أو التمثيل حلال أو حرام وأنا عملت كده وأنا صغيرة وكبرت بفني والجمهور عرفني“.

وكشفت فيفي عبده خلال اللقاء، حقيقة زواجها من نجم الزمالك السابق جمال عبد الحميد.

وبينت أن ما جمعها بالنجم السابق، فيلم واحد فقط، ولم تتزوج منه خلال الفيلم، أو حتى في الحقيقة، مشددة على أنها كانت متزوجة من شخص آخر، معلقة ”جمال أخويا“.