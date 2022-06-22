القبض على "ريتاج الكويتية" بالبحرين بعد مقطع "خادش للحياء"

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن ضبط الجهات الأمنية سيدة بعد نشرها مقطع فيديو متداولا تضمن أعمالا ”منافية للآداب العامة“.

وأكدت الوزارة عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي أن ”مكافحة الاتجار بالبشر وحماية الآداب“، تمكنت من ضبط السيدة، البالغة من العمر 45 عاما، وذلك بعد تحديد هويتها.

وأضافت أن السيدة المعنية تورطت بأعمال مخالفة للقانون، وجار استكمال الإجراءات القانونية تمهيدا لإحالتها إلى النيابة العامة.

ولم تكشف الوزارة عن أي تفاصيل تتعلق بهوية السيدة، لكن حسابا مختصا بأخبار المشاهير، أكد أن السيدة المعنية هي ذاتها، التي سبق ونشِر لها المقطع ”المخل بالآداب“، والذي تسبب بضبطها من الجهات الأمنية.

وكان الحساب، المعروف باسم ”شنينة“، نشر عبر ”سناب شات“، مقطع السيدة المعنية، وهي تبرز جسدها من الأسفل، وهي مرتدية تنورة إلى الأعلى، لتصدم متابعيها بظهور صدرها عاريا.

وعلقت السيدة، التي ذكر الحساب أن اسمها ”ريتاج“، أن ”هذا اللباس هو لباس العمل المعتاد بالنسبة إليها“، فيما أظهر مقطع الفيديو الذي وثقته مكان إقامتها في العاصمة البحرينية، المنامة.

وقالت ”ريتاج“ الكويتية ”بدلة عادية وطويلة وفيها جاكيت وانا البس شذي بشغلي شحالكم والله شحالكم“.

ونشر حساب ”شنينة“ صورة من بيان الضبط، الذي أصدرته وزارة الداخلية البحرينية، لافتا إلى أن ”الفيديو المعني الذي تم نشره، أسهم في تحديد هوية السيدة وضبطها“.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها رصد مقاطع ”مخلة بالآداب“ لمشاهير في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد سبق أن تم القبض على مشهورة تدعى بيبي بوشهري وصديقها في دولة الكويت، في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، بعد انتشار مقطع فيديو مخل لهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما سبق أن واجهت الفاشينيستا سارة الكندري، وزوجها آنذاك أحمد العنزي، تهما بمخالفة الآداب العامة لتقاليد المجتمع الكويتي عبر مواقع التواصل، بينما صدر حكم بحبسهما عامين مع الشغل، قبل أن تلغي محكمة الاستئناف الحكم الصادر بحقهما في يناير/كانون الثاني من العام الماضي.

وتم الاكتفاء بتغريم سارة الكندري وأحمد العنزي، مبلغ 10 آلاف دينار (33,000 دولار) ومحو مقطع الفيديو وإلغاء حكم حبسهما سنتين مع الشغل.