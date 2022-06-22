"جحفلناكم".. فوز العتيبي تصدم متابعيها بعودتها لزوجها أحمد العيسى

صدمت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية فوز العتيبي متابعيها، صباح اليوم الأربعاء، بعودتها لزوجها أحمد العيسى بعد أشهر من القطيعة بينهما، ونشرت عبر حسابها الرسمي صورًا وفيديوهات معه.

وقالت العتيبي عبر حسباها في ”سناب شات“، قائلة ”فرحتكم والله واصلتنا يا حبايبي أهم شي جلطنا أعداء الحب وجحفلناهم بنجاح وثقوا دائمًا أن الحب الصادق النقي ينتصر“.

وبعد محاولات سابقة من مواطنها للعودة إليها، كانت العتيبي أكدت أنها في طريق الانفصال الرسمي، وحين سماع متابعيها بخبر عودتها لزوجها، شنوا عليها حملة تعليقات واسعة ”معتبرين أن ما قام به الثنائي يعتبر استخفافا وتلاعبا بالمتابعين، في حين أطلق بعضهم حملة ”إلغاء المتابعات عنهما“.

ونشر أحمد العيسى زوج المشهورة فوز العتيبي عبر سنابه مشاهد توحي بزواجه من فتاة أخرى بعد ما روجه حول انفصاله عن مواطنته العتيبي، قائلاً ”الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، تم اليوم حفل زواجي مع من اختارها عقلي قبل قلبي مع من تستحق أن تكون زوجة لي، وأمّا لأبنائي جعله الله بداية خير لنا“.

إلا أنه نشر عبر سنابه في وقت لاحق من صباح اليوم الأربعاء ”هذه الزوجة الصالحة تزفني بزواجي الثاني منها“، وقصد بها فوز العتيبي.

وكان أحمد الموسى أعلن في فيديو سابق عبر حسابه الشخصي على ”سناب شات“ رغبته في عدم تطليق فوز العتيبي.

وفي أحدث التطورات بينهما، نشر الموسى عبر حسابه الرسمي صورةً له من حفل الزفاف الذي أقامه أمس الثلاثاء، معلنًا زواجه من فتاة، وحين معرفة الجمهور بحقيقة الأمر الذي بات وكأنه ”مقلب أو استخفاف بالمتابعين“ طالبوا بحملة إلغاء المتابعات عن الزوجين، معتبرين أن ما قاما به ليس له مبرر“.

بدورها، كانت فوز العتيبي علقت على زفاف زوجها ،إذ لم يعلنا الانفصال بشكل نهائي، بطريقة غير مباشرة، إذ نشرت عبر حسابها في تطبيق “سناب شات” خاطرة تعبر عن حالة الحزن التي تعيشها والحسرة على ما مضى.

وكان أحمد الموسى هدد فوز العتيبي بلجوئه إلى ”بيت الطاعة“ من خلال فيديو نشره عبر حسابه على سناب شات قائلا ”في ناس كتير يقولوا لي أدفع الـ 500 ألف، للمعلومية أنا ما زلت أريدها ترجع، لكن هذا الشيء من طرفها، ما أتوقع أحد يدفع لشخص ما يريده.. أصلاً العقد واضح وموجود بيت الطاعة، الحمد لله حكوماتنا حاطة بيت الطاعة، في حال المرأة ما تبي ترجع لزوجها تسقط كل حقوقها وأتوقع الكل يعرف ذلك“.