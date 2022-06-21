وفاة الإعلامي البحريني سعيد عبد الله الحمد

توفي الإعلامي والمحلل السياسي البحريني سعيد عبد الله الحمد، اليوم الثلاثاء، إثر تعرضه لنوبة قلبية.

وكان رئيس جمعية البحرين لهواة اللاسلكي فواز صليبيخ، نعى ”الحمد“ عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“.

وكتب صليبيخ في تغريدته: ”انتقل إلى رحمة الله تعالى إثر نوبة قلبية الإعلامي والصحافي الكبير #سعيد_عبدالله_الحمد نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان…“.

انتقل الى رحمة الله تعالى اثر نوبة قلبية الاعلامي والصحافي الكبير #سعيد_عبدالله_الحمد

نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهمنا جميعا الصبر والسلوان…#البحرين pic.twitter.com/ECmQ8d4N8u — 🇧🇭 فواز صليبيـخ 🇧🇭 (@FawwazBH) June 21, 2022

وشارك طيف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في نعي الإعلامي البحريني، حيث أشاد به الباحث السياسي السعودي سلمان الأنصاري: ”إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل الى رحمة الله تعالى أثر نوبة قلبية الإعلامي والصحافي الكبير الأخ سعيد عبدالله الحمد؛ عزائي لأسرته الكريمة ولأشقائنا في مملكة #البحرين؛ وأسكن الفقيد جنات الفردوس. كان محبا وعاشقا لوطنه و ل #السعودية ومدافعا شرسا عنهما“.

إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقل الى رحمة الله تعالى أثر نوبة قلبية الإعلامي والصحافي الكبير الأخ سعيد عبدالله الحمد؛ عزائي لأسرته الكريمة ولأشقائنا في مملكة #البحرين؛ وأسكن الفقيد جنات الفردوس. كان محبا وعاشقا لوطنه و ل #السعودية ومدافعا شرسا عنهما.@Saeed_AlHamad pic.twitter.com/JwKkkWpvhF — Salman Al-Ansari (@Salansar1) June 21, 2022

ووصفت الإعلامية البحرينية ”غادة البحرين“، مواطنها الإعلامي الراحل“ بأنه ”صاحب مواقف بحرينية مشرفة“: ”الإعلامي والصحافي والكاتب البحريني سعيد عبدالله الحمد في ذمة الله، صاحب المواقف البحرينية المشرفة، نسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته“.

وكتب أستاذ العلاقات الدولية عبدالله المدني: ”إنا لله وإنا إليه راجعون.. سعيد الحمد في ذمة الله: بلغني قبل قليل نبأ صادما عن انتقال صديقنا وزميلنا وحبيبنا صاحب المواقف الوطنية المشهورة في الدفاع عن عروبة البحرين وسيادتها إلى جوار ربه صباح اليوم. رحم الله ابا عبدالله واسكنه جنان الخلد وجبر مصاب اهله وأحبائه الكثر“.

كما نعاه المحلل السياسي والإعلامي ”محمد العرب“: ”رحيلك مؤلم.. كنت الناصح والمدافع والملهم لي شخصيا اللهم اجعل دفاع عبدك سعيد الحمد عن بلده البحرين في وقت تقاعس البعض وسكت البعض كفارة له وارزقه الجنة بما قدم لاهله ووطنه وعروبته وداعا بو عبدالله #سعيد_الحمد“.

رحيلك مؤلم..

كنت الناصح والمدافع والملهم لي شخصيا

اللهم اجعل دفاع عبدك سعيد الحمد عن بلده البحرين في وقت تقاعس البعض وسكت البعض كفارة له وارزقه الجنة بما قدم لاهله ووطنه وعروبته

وداعا بو عبدالله #سعيد_الحمد https://t.co/UIGHMeDiuh — ‏Mohammed Al arab محمد العرب (@malarab1) June 21, 2022

يذكر أن سعيد الحمد سبق وتم استدعاؤه من قبل النيابة البحرينية في عام 2016 على خلفية خلاف قضائي مع صحيفة ”الوسط“ المحلية، إذ قدمت شكوى بحقه بدعوى إساءته لها.