"أفلامك لا تخلو من القبلات".. فجر السعيد تهاجم نجلاء فتحي

قالت الإعلامية الكويتية فجر السعيد مهاجمة الفنانة المصرية نجلاء فتحي إن أفلامها ”لا تخلو من القبلات والمايوهات“.

وجاء تصريح السعيد بعد مهاجمة الفنانة نجلاء فتحي للفنان عادل إمام ووصفها له بالفاسد في مقطع فيديو مسرب لها.

وكانت فجر السعيد قد قالت موجهة حديثها لنجلاء فتحي: “أفلامك لا تخلو من القبلات والمايوهات، كيف تتهمين عادل إمام بأنه أفسد الفن !”.

وأضافت: “عادل إمام هو النجم الأوحد، استمر 50 عامًا متربعًا على عرش النجومية، وأفلامه ضربت التيارات الإسلامية في مقتل وكشفتهم للشعب”.

وكان تسجيل صوتي منسوب للفنانة المصرية نجلاء فتحي، تهاجم فيه عادل إمام، أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، مما عرضها لانتقادات من محبي ”الزعيم“.

وقالت نجلاء فتحي في التسجيل المتداول: ”عادل إمام إللي عمله الشعب.. إللي عملته الجماهير.. وإللي علا (رفع) أجرك لملايين هو الشعب“.

وأضافت أن ”أعماله كلها فساد لمحبة الفساد، بيطلع الفاسد في النهاية هو الرابح.. 40 سنة وأنت بتشرّب الناس إللي الدولة عايزاه“.

ودعا المحامي المصري أيمن محفوظ، نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، لفتح تحقيق بشأن التسجيلات المنسوبة للفنانة نجلاء فتحي.

وقال ”محفوظ“ في إنذار رسمي وجهه لزكي تداولته وسائل إعلام مصرية، إن ”الفنانة نجلاء فتحي وصفت الفنان عادل إمام بأنه يحارب الدين، وينافق الحكام على مر تاريخه، ويحرض المجتمع على قبول الظلم والخضوع له، وكثير من الأوصاف التي ترتقي إلى السب والقذف، مثل: الإلحاد“.

وأضاف: ”يحق للفنان عادل إمام مقاضاة نجلاء فتحي بعد استئذان نقابة المهن التمثيلية“.

واعتبر أن ”تلك الاتهامات تعد هدمًا لصناعة السينما في مصر من خلال ضرب أحد أهم رموزها“.

وبشأن توقيت تسريب التسجيلات المنسوبة لنجلاء فتحي، أشار محفوظ في تصريح لـ“إرم نيوز“، إلى أنه ”لا يعلم إن كان التسريب قديمًا أم حديثًا“.

وأثارت التسجيلات جدلًا واسعًا بين الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.