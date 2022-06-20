المحكمة تؤجل النظر بقضية يخت يعقوب بوشهري

قررت محكمة الجنايات الكويتية، في أولى جلساتها للنظر بقضية تهريب الخمور التي تم ضبطها في أيار/ مايو الماضي على يخت مشهور مواقع التواصل الاجتماعي، يعقوب بوشهري، تأجيل القضية حتى الجلسة المقبلة المقرر عقدها عقب أقل من شهرين.

وحددت المحكمة تاريخ 14 آب/ أغسطس المقبل للجلسة المقبلة، وذلك للاطلاع على القضية المتهم بها مواطن كويتي ووافد فلبيني، وفقاً لصحيفة ”الراي“ الكويتية.

وبدأت القضية مطلع أيار/ مايو الماضي، حيث ضبطت السلطات الكويتية في مركز أم المرادم الجمركي، كميات كبيرة من الخمور أثناء محاولة إدخالها إلى البلاد على متن يخت كان قادمًا من إحدى الدول الخليجية.

وتم إحباط إدخال زجاجات الخمر التي قدرت بنحو 700 زجاجة من خمور متنوعة، وضبط اليخت والشخصين اللذين كانا على متنه (مواطن ومقيم)، وتمت إحالتهما إلى جهات الاختصاص.

وألقي القبض على يعقوب بوشهري في مطار الكويت، فور عودته من العاصمة لندن، على خلفية الواقعة، واستمر حجزه أيام حتى تم إخلاء سبيله بكفالة مالية بقيمة 5 آلاف دينار (16 ألف دولار)، عقب اعتراف المتهم الفلبيني (قائد اليخت) الموقوف على ذمة القضية، بعدم صلة يعقوب بالخمور المضبوطة، وفق ما أكده المحامي الدكتور حسين العبدالله.

وأكد المحامي العبدالله حضوره التحقيقات مع موكله بوشهري، قائلا ”لم نعهد من النيابة سوى الانصاف والعدالة وقد اعترف المتهم الفلبيني بعدم صلة يعقوب ثلاث مرات أمام جهة التحقيقات بذلك“.

وأعلن بوشهري عقب خروجه من السجن مسامحته لكل من أساء إليه سواء بالظن أو الكلام منذ بدء القضية.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أخلت النيابة العامة سبيل القبطان الكويتي المتهم في القضية بكفالة 500 دينار (1650 دولارا) مع منعه من السفر، فيما أبقت المتهم الفلبيني محبوسا في السجن المركزي على ذمة القضية.

وقبل نحو أسبوع، استبعدت النيابة العامة بوشهري من قضية تهريب الخمور وتم رفع منع السفر عنه.

وأعلن بوشهري، الأسبوع الماضي، مقاضاة قناة ”الحدث“ السعودية، عقب ظهور صورته في تقرير إخباري منسوب للقناة المتفرعة عن قناة ”العربية“، يتحدث عن الاغتيالات في إيران.

ونشر المشهور الكويتي التقرير الذي أرسله له أحد الأشخاص عقب توثيقه من على شاشة التلفاز، حيث ظهرت صورة بوشهري ضمن التقرير مع صور علماء إيرانيين تعرضوا لعمليات اغتيال في الآونة الأخيرة.

وأبدى بوشهري المتواجد حالياً في لندن استغرابه من التقرير وإرفاق صورته فيه، ليؤكد بأنه ”تم رفع شكوى بشأن القضية“.

وسبق أن اتُهم بوشهري في قضية ”غسيل أموال المشاهير“، التي بدأت في منتصف العام 2020، واتُهم بها عشرات المشاهير، وتمت تبرئة معظمهم عقب التحقيق معهم، ومنهم بوشهري.

وفي يونيو/ حزيران العام 2021، تم رفع التحفظ عن أموال يعقوب بوشهري، ورفع إجراءات منع السفر عنه.