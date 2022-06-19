بعد عامين على اعتزالها.. داليا إبراهيم: "نفسي أرجع أمثل تاني"

عبرت الفنانة المصرية المعتزلة داليا إبراهيم عن رغبتها بالعودة للتمثيل، مشيرة إلى أن الحجاب ليس عائقًا أمام التمثيل.

وكانت داليا إبراهيم قد أعلنت اعتزالها الفن وارتداءها الحجاب، في يونيو/ حزيران 2020، لتختفي بعدها عن الأضواء.

وقالت داليا إبراهيم خلال استضافتها، اليوم، ببرنامج ”كلام الناس“ الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز عبر شاشة ”mbc مصر“: ”ابتعدت عن الوسط الفني في البداية لأنني أُقلل في أعمالي الفنية، وقررت الابتعاد لأنني ما وجدت حاجة مناسبة“.

وأضافت داليا إبراهيم: ”لم أعتزل التمثيل، ولكن صُنّاع الأعمال الفنية اعتقدوا أنني أعتزلت تمامًا، وحاليًا نفسي أرجع أمثل تاني، وكمان بقيت أكتب روايات وسيناريوهات“.

وأكدت داليا أن ”الحجاب مش عائق عن التمثيل، وفيه ناس كتير مثلوا بالحجاب زي حنان ترك، ولكنها خافت تكمل عشان ما ترجعش في قرار حجابها، وأنا مش بعتبر نفسي محجبة، ولكنني محتشمة ومقدرش ألبس باروكة زي صابرين“.

وأشارت الفنانة المصرية إلى أنها عملت في مجالات عدة بعد تركها الفن، من بينها السياحة، مؤكدة أنها تتمنى العودة للتمثيل.

وأعلنت الفنانة داليا إبراهيم، في يونيو/ حزيران 2020، اعتزالها التمثيل، بعد ساعات قليلة من إعلان زميلتها إنجي خطاب توديع الوسط الفني.

ونشرت داليا منشورًا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، قالت فيه: ”قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلًا، و7 مسرحيات، و5 أفلام قصيرة، و3 أفلام طويلة، شكرًا“.

واللافت أن منشور ”داليا“ لم يجد تفاعلًا من قبل مشاهير الوسط الفني، حيث لم يعلق أحد من النجوم على قرارها، في حين حاول عدد كبير من متابعيها إقناعها بالعدول عن الاعتزال، وطالب آخرون توضيحًا لأسباب هذا القرار المفاجئ.

وبدأت داليا إبراهيم التمثيل في سن صغيرة، حيث اكتشفها الفنان محمد صبحي وقدمت معه مسرحية ”ماما أمريكا“ و“بالعربي الفصيح“، وكانت بداية شهرتها عندما شاركت في مسلسل ”يوميات ونيس“.

وكانت لـ“داليا“ العديد من المشاركات السينمائية، أبرزها أفلام: ”دعاء“ و“قشر البندق“ و“القتل اللذيذ“ و“مبروك وبلبل“ و“شباب رايح جاي“ و“كلمني شكرًا“.

وعلى صعيد الدراما، قدمت أيضًا مسلسلات: ”الحسن البصري“ و“حرس سلاح“ و“أبيض في أبيض“ و“الليل وآخره“ مع يحيى الفخراني، و“كناريا وشركاه“ و“الدم والنار“ مع فاروق الفيشاوي.