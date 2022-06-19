برسالة لوالدتها.. رهف القحطاني تعيد التذكير بأزمة "رحلة المالديف"

عادت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية رهف القحطاني لتثير الجدل من جديد؛ بعد ظهورها في مقطع فيديو مصور، تحاول خلاله إقناع والدتها بالموافقة على سفرها، لتعيد الحديث عن أزمتها في المالديف للواجهة مرة أخرى.

وظهرت رهف القحطاني خلال الفيديو الذي تداوله ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تقنع والدتها بالسماح لها بالسفر من أجل نشر محتوى جديد، وأنها لا تملك محتوى تشارك به جمهورها في الفترة الحالية.

وظهرت رهف القحطاني في مقطع الفيديو توجه رسالة لوالدتها بشكل طريف في محاولة منها لإقناعها بالسفر قائلة: “بنتك بدها تسافر، أبغي أسافر، ما عندي محتوى، لازم أسافر علشان المحتوى، محتواي يماي”.

ورغم طرافة رسالة رهف القحطاني وحديثها لوالدتها بشكل ساخر، إلا أنها أعادت، دون قصد، الحديث عن رحلتها للمالديف إلى الساحة مجددا.

وفي وقت سابق، انفعلت رهف القحطاني على منتقديها من الرجال الذين يسخرون دائما من شهرتها بالقول إنها ”لا تستحق الشهرة“.

ووصفت القحطاني منتقديها بأنهم ”عاطلون لا يفعلون شيئا، وعالة على المجتمع“.

وعلقت في فيديو بثته عبر حسابها في ”تيك توك“: ”والله يتكلمون رهف القحطاني ما تستحق الشهرة وهو عاطل باطل جالس بالمجلس وهو عالة عالمجتمع ما عنده سالفة“.

وأكدت المشهورة السعودية أنها تستحق الشهرة، مبررة ذلك بأنها ”استثمرتها في مساعدة الآخرين، وإخراجهم من السجون“.

وقالت إنها ”دفعت ديون العديد من الغارمين من قحطان“: ”أنا أسدد دين وش المشكلة، امرأة أية امرأة عن 100 رجال، وينكم الرجال أربع سنوات بالسجن وينكم، أول ما اشتغلت كنت أحتاج ريال من واحد ما ألقاه، أول ما اشتغلت طلعته، أول ما اشتغلت، اسمه عاسم أبوي، طلعته، ليه أبغى أبوي يتجمل عند ربعه“.

وأضافت: ”ريحونا بس حاطط رجل على رجل والسيجارة بفمه حتى الباكيت أخته اللي تشتريله، عالة عالمجتمع“.

وأكدت رهف القحطاني أنها ”فعلت أفعال خير كثيرة بفضل شهرتها، حيث إنها تعيل أربع عائلات، وأنها نفعت خلقا كثيرا“، على حد قولها.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا قبل أيام فيديو للمشهورة السعودية، وهي تتحدث لأول مرة عن الغرامة التي دفعتها بعد مخالفتها ومروج الرحيلي من قبل هيئة الإعلام المرئي والمسموع بمبلغ 400 ألف ريال.