بدور البراهيم: من مسؤولياتنا كمشاهير مواقع التواصل نشر مبادئ الإسلام

علّقت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي وخبيرة التجميل السعودية بدور البراهيم، على تكريمها، أمس، في فعالية إعلامية، مشددة على ”أهمية تكريم مشاهير السوشال ميديا“.

ووجهت البراهيم في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على ”سناب شات“، شكرها لمتابعيها لتهنئتهم لها بعد تكريمها في ”ملتقى الإعلام الجديد“، لافتة إلى أن ”الحفل كان مفيدًا للغاية“.



وقالت في معرض حديثها: ”بصراحة، أمس، مرة استفدت من الحفل، ما تتخيلون قديش قاعدة أسمع لكل دكتور دخل وألقى كلمة للموجودين كلهم، وكان نفسي كل المشاهير يجون حتى مش المكرمين، كلنا فينا الخير، لكن كان نفسي الكل يجي يسمع كلام الدكاترة، كلام يثلج الصدر“.

واعتبرت البراهيم أن مشاهير مواقع التواصل ”مسؤولون عن حساباتهم“، لذا عليهم تقديم ما يعود بالنفع على متابعيهم، وزرع ”المُثل والمبادئ الإسلامية“.

وتابعت في الفيديو: ”في بالكم فيه مشاهير تكرموا ما يستاهلون، بالعكس يمكن أنتم تشوفون مشهورًا ما يستاهل، يمكن بهاي الجلسة رح يغير نفسه ومحتواه وأشياء كثيرة سمعها، أمس، قديش أنا فرحانة بالأشياء إللي سمعتها“.

وأكدت أن ”هناك حاجة لتكريم مشاهير السوشال ميديا مرة أو مرتين في العام، لتوجيههم، إلى ما هو أفضل“، مبينة أن ”هناك مشاهير على مواقع التواصل بحاجة للتوجيه لأنهم جهلاء ولا يملكون وعًيا كافيًا“.

وأثارت فعالية أقيمت، أمس الجمعة، في المملكة تحت شعار ”ملتقى الإعلام الجديد“، جدلًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ودفع الجدل، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع لإصدار بيان تؤكد فيه ”عدم حصول القائمين على الفعالية على ترخيص“.

وتبرأت ”هيئة الإعلام“ من ذلك الحفل بعد أن قال أحد المتحدثين فيه إنه تحت مظلة ”وزارة الثقافة والإعلام“، على الرغم من كونهما وزارتين منفصلتين منذ سنوات.

وقالت الهيئة الحكومية: ”نظرًا لما يتم تداوله عن رعاية رسمية لملتقى إعلامي وتكريم لبعض مستخدمي التواصل الاجتماعي، تؤكد الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أن هذا غير صحيح، وأن الفعالية غير مرخصة، وجارٍ استدعاء الجهات المنظمة، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم“.

ولم تتضح بعد الجهة المنظمة للملتقى، والحفل المصاحب له، لكن شعارات لشركات تجارية عديدة ظهرت كرعاة للحدث، الذي أقيم في صالة مغلقة وسط حضور للمشاهير.