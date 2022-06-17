زوجة الفنان العراقي خالد أحمد مصطفى تناشد مساعدة علاجية

ناشدت الإعلامية العراقية آن خالد عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، النظر في حالتهم، مع استمرار وزارة الصحة العراقية بمطالبتها بتكاليف علاج زوجها الفنان خالد أحمد مصطفى، والذي يعاني من سرطان الفك منذ أعوام.

وتأتي مناشدة الإعلامية العراقية وسط حملات كثيرة قامت بها، لمساعدة زوجها في معاناته، بعد أن حرمه سرطان الفك من الطعام مدة 3 سنوات على الأقل.

وأعلنت الإعلامية آن عبر حساباتها في مواقع التواصل أن زوجها أكمل عملية معقدة مدتها 16 ساعة وخرج منها إلى العناية المركزة.

وأرفقت آن خالد مقطع فيديو لزوجها الفنان خالد أحمد مصطفى، والذي يرقد على سرير المرض بعد إجرائه العملية، مؤكدة أن ”العملية تكللت بالنجاح“.

ولفتت في منشور نشرته أن وزارة الصحة العراقية تطالبها بدفع تكاليف علاجه في الصين.

وأضافت أنها رغم مناشداتها السابقة لمقتدى الصدر ورئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلا أنها لم تلق منهما ردا.

وقالت إن ”وزارة الصحة أرسلت إنذارا لها بقطع مرتب زوجها في حال عدم دفعهم المديونية“، مشددة على أنه ”لم يتبق لها شيء يمكنها من خلاله سداد المال“.

وانطلقت شهرة الفنان خالد أحمد مصطفى في دولة الكويت والخليج، بفضل أعماله المسرحية والدرامية، وقد فاز بجائزة أفضل ممثل عام 1986 للمسرح العالمي عن مسرحية ”حلاق بغداد“ للكاتب الفريد فرج.

وبدأ الفنان العراقي مشواره الفني منذ أن كان طفلًا في عمر الـ10 سنوات خلال فترة إقامته مع أسرته في دولة الكويت، فكان أول ظهور له من خلال البرنامج الكويتي الشهير ”افتح يا سمسم“.

يذكر أن الفنان خالد أحمد مصطفى لديه أربعة أطفال من زوجته الإعلامية آن خالد.