رهف القحطاني تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

تعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية رهف القحطاني، لوعكة صحية مفاجئة استدعت الذهاب إلى المستشفى.

وقالت القحطاني في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في سناب شات: ”هاي يا جماعة تخيلوا فجأة تعبت جاني بلغم، مو وقتها اليوم ما أبغى، وبس ورايحة المستشفى، داوني يا دكتور“.

وظهرت المشهورة السعودية، لاحقا، من داخل المستشفى، وقد نشرت صورة ليدها بعد تعليق الأنبوب المغذي بها، ثم ظهرت لاحقا في فيديو قصير، وهي تتنفس بمساعدة الأوكسجين الصناعي.

وهذه ليست المرة الأولى، التي توثق فيها المشهورة السعودية ظهورها وهي ترتدي قناع الأوكسجين داخل المستشفى، فسبق أن نشرت مقطع فيديو لها داخل المستشفى وهي على جهاز التنفس في كانون الثاني/ يناير الماضي.

ولم تعلق رهف القحطاني على الانتقادات التي طالتها بسبب جلسة تصوير أجرتها مؤخرا، حيث وصف متابعون الجلسة بـ“الجريئة“.

وكانت القحطاني قد شاركت قبل يومين متابعيها جلسة التصوير عبر حسابها في ”سناب شات“، إذ ظهرت وهي تتمايل على أنغام أغنية، وقد ارتدت فستانا قصيرا يكشف الجزء العلوي من جسدها.