رهف القحطاني تتعرض لوعكة صحية مفاجئة

تعرضت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي، السعودية رهف القحطاني، لوعكة صحية مفاجئة استدعت الذهاب إلى المستشفى.
وقالت القحطاني في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في سناب شات: ”هاي يا جماعة تخيلوا فجأة تعبت جاني بلغم، مو وقتها اليوم ما أبغى، وبس ورايحة المستشفى، داوني يا دكتور“.
وظهرت المشهورة السعودية، لاحقا، من داخل المستشفى، وقد نشرت صورة ليدها بعد تعليق الأنبوب المغذي بها، ثم ظهرت لاحقا في فيديو قصير، وهي تتنفس بمساعدة الأوكسجين الصناعي.
وهذه ليست المرة الأولى، التي توثق فيها المشهورة السعودية ظهورها وهي ترتدي قناع الأوكسجين داخل المستشفى، فسبق أن نشرت مقطع فيديو لها داخل المستشفى وهي على جهاز التنفس في كانون الثاني/ يناير الماضي.
ولم تعلق رهف القحطاني على الانتقادات التي طالتها بسبب جلسة تصوير أجرتها مؤخرا، حيث وصف متابعون الجلسة بـ“الجريئة“.
وكانت القحطاني قد شاركت قبل يومين متابعيها جلسة التصوير عبر حسابها في ”سناب شات“، إذ ظهرت وهي تتمايل على أنغام أغنية، وقد ارتدت فستانا قصيرا يكشف الجزء العلوي من جسدها.
واتهم المتابعون، المشهورة السعودية، بـ“التباهي وتعمد إظهار مفاتن جسدها والإغراء“.
كما أثارت المشهورة القحطاني جدلا واسعا بالسعودية، وذلك بعد رحلة مع مواطنتها المشهورة مروج الرحيلي إلى المالديف.
واحتج متابعون على ظهور القحطاني والرحيلي في مقاطع فيديو خلال رحلة سياحية إلى دولة المالديف، وزعموا أنهما ”تسيئان للمملكة من خلال ملابسهما الجريئة، وتعليقاتهما المسيئة لمواطني الدولة المضيفة“.
وكانت قناة ”الإخبارية“ الحكومية، استضافت المحامي السعودي حمود الناجم؛ للحديث عن القضية ذاتها، ونقلت عنه أن ”القانون السعودي يعاقب من يقوم بالإخلال بالآداب العامة للمجتمع، وينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالسجن 5 أعوام، وغرامة 3 ملايين ريال سعودي“.
وكان الجدل حول ظهور مشهورتي مواقع التواصل الاجتماعي، محصورًا بين المدونين السعوديين في بداية الأمر، قبل أن تتطور القصة عندما نقلت وسائل إعلام سعودية، بينها جريدة ”المدينة“، استنكار مسؤول بدولة المالديف لمقطع القحطاني والرحيلي.
ودفع ذلك، الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية إلى إصدار قرارها بفرض غرامة مالية ضد المشهورتين، رهف القحطاني ومروج الرحيلي.
ولم يرد في نص العقوبة ذكر صريح لاسم المشهورتين كما جرت العادة في مثل قرارات كهذه.
ووفقا لقرار الهيئة الإعلامية، فقد تم فرض غرامات بقيمة 400 ألف ريال سعودي ”على مواطنتين من مشاهير سناب شات؛ خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي وقامتا بنشر فيديو يتضمن إساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لإحدى الدول“.