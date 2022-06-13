أحلام: لا أرتدي الماركات العالمية كي لا أصبح "فاترينة"

أثارت الفنانة أحلام الشامسي، الجدل، بسبب تحدثها عن السيدات اللاتي يرتدين أزياء من ماركات عالمية.

وأشارت الفنانة الإماراتية إلى أنها ”لا ترتدي دائما ماركات عالمية حتى لا تصبح فاترينة لهذه الماركات“.

وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“ إن ”الماركات كل العالم يحطون اسم البراند، لكن أنا ما أقبل إني أكون فاترينة لبراند، يعني أنا نفسي براند“.

وأضافت: ”ما يهمني أكون فاترينة لبراند تاني، مابعيش طول حياتي أسعى أسوي إعلان لبراند علشان يتنشر“.

وتابعت: ”مو مشكلة إني ألبس حاجة براند، لكن ما اعيش طول عمري علشان أفرجهم على اللي انا لابساه وأعرض لهم مو أنا لابسة البراندات“.

وأردفت أحلام الشامسي: ”أنا في النهاية بدفع فلوس علشان ألبس، فألبس شيء يناسبني ما يهم من وين“.

وقالت: ”يعني أدخل محل ألاقي حاجة عجبتني أشتريها وأكون مبسوطة ومرتاحة فيها، لكن تلاحظوا اللي يجيبوا حاجات ماركة، أتحداكم السنة الجاية تلبسوها، لكن انا اللي أنا لابساه ده حلو وبسيط وماركة حلوة وألبسه بأي وقت“.

وتداولت صفحات مهتمة بأخبار المشاهير فيديو أحلام، ما أثار تعجب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال النشطاء إن ”أحلام من الفنانات اللواتي يبهرن الجمهور بأزيائهن التي تحمل ماركات عالمية، ومجوهرات باهظة الثمن“.

وتعرضت الفنانة، لانتقادات من متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب فيديو نشرته على ”سناب شات“ قبل مدة، تظهر خلاله وهي تستعرض ساعة ماركة ”أبل“ نادرة مرصعة بالألماس، اشتراها لها زوجها رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري.

وكانت ”أحلام“ قد أثارت ضجة واسعة أيضا بعد ارتدائها قلادة ماسية، قال نشطاء إن سعرها يزيد عن مليوني دولار.

كما أثارت أيضا ضجة بعد إعلانها عن الكمامة الخاصة بها لمواجهة فيروس كورونا في العام 2020، حيث كانت مرصعة بالمجوهرات.