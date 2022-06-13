3 مواقف للفنانة المصرية ميار الببلاوي حازت تعاطف الجمهور

استطاعت الإعلامية والفنانة المصرية المعتزلة ميار الببلاوي، كسب تعاطف الجمهور معها من خلال 3 مواقف مختلفة تعرضت لها؛ ما جعلها تتصدر محركات البحث في الإنترنت، وكان آخر موقف هو تعرض نجلها لأزمة صحية مفاجئة.

وبدأت قصة آخر موقف، يوم السبت، عندما أعربت الببلاوي عن استيائها مما اعتبرته استغلال أحد الأشخاص لها بعدما طلب منها طلبا لم تكشف عن تفاصيله، تزامنا مع تعرض نجلها لأزمة صحية مفاجئة هدد حضوره آخر امتحان في السنة النهائية من دراسته البكالوريوس، معتبرة أن الجميع لا يعنيهم سوى مصالحهم فقط.

وكتبت الفنانة المصرية عبر حسابها في ”فيسبوك“: “الواحد عايش في كوكب لوحده ملهوش حد، ولا يفرق مع حد، كلوا يالا نفسي، ولو له مصلحة يعملك نفسه مروحة ولو ملوش متلزموش دي كلمة ست طيبة لقتني ببكي فى المسجد بتاع المقابر وقالتلي دموعك غالية وفريها الجايات كتير، والله استغربت كلامها وكأنها تؤهلني لشيء جاي”.

وأضافت: “النهاردة ابني من الصبح بيموت بين يدي بيرجع ويتلوى من المغص ودكاترة داخله ومحاليل وحقن وأدوية وبكرا امتحانه الصبح لأنه فى بكالريوس ودي آخر مادة، طبعا كده خلاص مفيش أمل إلا بمعجزة من عند ربنا، لأن السخونية 40 درجة، الاقى حد حقير كلمني وبحكيله أن ابني تعبان وبيموت من المغص وبيصرخ، يطلب الطلب اللي هو عاوزة ويقفل”.

ووجهت ميار الببلاوي رسالة للجمهور قائلة: “عاوزة أقول الله مايحوج حد لحد بس بعد الضنى مفيش”، ما جعلها تنال تعاطف مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، وتصدرت مؤشرات البحث في موقع “غوغل”، قبل أن تعلن تحسن حالة نجلها الصحية وتمكنه من أداء امتحانه بمعاونة بعض زملائه.

بكاء شديد بسبب مشهد ساخن

الموقف الثاني كان في رمضان الماضي، بعدما حلت ضيفة على الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، في أحد البرامج الذي عرض خلال الشهر، ودخلت “الببلاوي” خلال عرض الحلقة في نوبة بكاء شديدة بعد عرض مشهد جريئ لها من أحد أعمالها الفنية كانت قد ندمت على تمثيله.

وأعربت ميار الببلاوي، عن حزنها وندمها لتمثيل هذا المشهد، مشيرة إلى أنها خاطبت شركة “غوغل” لحذف المشهد من المنصات ولكن دون استجابة، لافتة إلى أنها تريد أن يحذف الفيديو بأي ثمن حتى ولو كان عمرها أو جميع ما تملك.

هدا الأمر عرض مقدمة البرنامج لموجة انتقادات حادة وهجوم، ونالت ميار الببلاوي، تعاطف الجمهور، بعدما أبدت استياءها من عرض المشهد الذي أعلنت توبتها وندمها عنه في وقت سابق.

تقبيل قدم والدتها على الهواء

أما الموقف الأول فكان في آذار مارس العام 2018، عندما فاجأتها والدتها في مناسبة عيد الأم، على الهواء مباشرة، خلال تقديمها أحد البرامج التلفزيونية، وحضرت معها في الاستوديو، لتقوم “الببلاوي” بالانحناء على الهواء وتقبيل قدم والدتها التي تعلقت بها كثيرا وأظهرت ذلك في عدة مناسبات، لتنال استحسان وتعاطف الجمهور على هذا التصرف.

وميار الببلاوي، 49 عاما، ممثلة وإعلامية مصرية ولدت في محافظة أسيوط وشاركت في العديد من الأعمال الفنية وبدأت مسيرتها بتصوير الإعلانات، ثم انتقلت إلى السينما والتلفزيون والمسرح العام 1992، اعتزلت الفن بعد أن قررت ارتداء الحجاب، لكنها عادت وزاولت المهنة بعد فترة من دون أن تخلع الحجاب.