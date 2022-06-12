ياسمين الخطيب تتهم "ملائكة الرحمة" بسرقة مجوهراتها

كشفت الإعلامية المصرية ياسمين الخطيب عن سرقة مجوهرات كانت ترتديها أثناء نقلها للمستشفى بعد محاولتها للانتحار التي باءت بالفشل.

وكانت ياسمين الخطيب قد حاولت الانتحار بتناول كمية كبيرة من الدواء بسبب تعرضها لأزمة نفسية، وتم نقلها للمستشفى.

وقالت ياسمين الخطيب خلال منشور كتبته عبر حسابها على فيسبوك: ”أنا بلبس بشكل دائم كولييه بفص ماسي، وآخر مرصع بحجر نادر ومحاط بماس طبيعي، لما وصلت المستشفى كنت بين الحياة والموت، ودخلت في غيبوبة، ولما فقت تاني يوم اكتشفت إن ملائكة الرحمة قلعوني الكولييهات -وأنا بموت- وسرقوها“.

وتابعت: ”بس الأطرف إني أول ما فقت قالولي عايزين ناخد معاكي صور“.

وأعلنت ياسمين الخطيب أول أمس انفصالها عن زوجها رجل الأعمال المصري رمضان حسني، بعد زواج 10 أشهر، وذلك بعد ساعات من كشفها عن محاولتها الانتحار من خلال تناول كمية كبيرة من حبوب للأمراض النفسية لمرورها بظروف سيئة.

وقالت ياسمين الخطيب خلال منشور كتبته على فيسبوك: ”بالأمس حاولت الانتحار بتناول جرعات كبيرة من حبوب الزانكس والتربتيزول، الذي أتناوله بانتظام بناء على تعليمات طبيبي النفسي، لم تفلح المحاولة للأسف فأُعدت غصباً إلى هذه الحياة البغيضة، القاسية، الظالم أهلها“.

وأضافت ياسمين الخطيب: ”لا أعاني من صدمة عاطفية، أو ما شابه، لكني سأعترف بكل شجاعة أني أعاني من الـ BPD.. على مدار حياتي لم يستطع أحد أن يستوعب حالتي أو يدعمني، أنا شديدة الحساسية، متقلبة المزاج، لا أثق بأحد، ولدي مخاوف كبرى من الهجر، كل الذين أدركوا حالتي استغلوا ضعفي بلا رحمة، لم تعد لدي أي طاقة للمقاومة، أتمنى الخلاص“.

وبعد ساعات، كتبت ياسمين الخطيب عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على ”إنستغرام“: ”تم رسميا الانفصال عن رمضان حسني“.

وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالقول: ”أرجو من محبيني أن يتمنوا لي العوض والخير في ما هو قادم“.

وكانت ياسمين الخطيب قد احتفلت في أغسطس 2021، بعقد قرانها على المنتج الغنائي رمضان حسني، في حفل بأحد الفنادق الكبرى بالعاصمة القاهرة.

وتعد هذه الزيجة الرابعة في حياة ياسمين الخطيب، حيث كانت المرة الأولى من المستشار أحمد جلال إبراهيم، وأنجبت منه طفلين هما أدهم وجلال، لكنهما انفصلا بعد 6 سنوات، والزيجة الثانية كانت من قاضٍ، لكنها لم تكشف عن اسمه أو هويته، واستمر زواجهما 3 سنوات.