الفنانة الكويتية فاطمة الصفي: لست قادرة على الإنجاب

كشفت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي، البالغة من العمر 40 عاما، عن إصابتها بالعقم وعدم قدرتها على الإنجاب، وذلك في بث مباشر عبر ”تيك توك“ مع سعود القحطاني.

وانتقدت فاطمة خلال اللقاء ما قالت إنه ”تدخل الناس في شؤون الآخرين“، مشددة على أن ”العديد من الناس يسألونها لم لا تنجب أطفالا، بدعوى رغبتهم برؤية أطفالها“، مؤكدة أنه ”لا يمكنها الإنجاب في الأصل“.

وعلقت في معرض حديثها بالقول: ”إنتوا ليش قاعد تحنون أنا إنسانة ما جيب يهال فالواحد لما يحن ما تدري شلون تعور الإنسان لا تحنون إنتوا ما تدرون وش الإنسان فيه“.

وقالت الصفي إنها عانت كذلك من سؤال الناس عن سبب تقصير شعرها، مؤكدة أنها ”إنسانة تعاني من السرطان وخضعت للعلاج الكيماوي، ما دفعها لتقصير شعرها لأنها لم تكن ترغب في رؤيته يتساقط“.

وعلقت: ”الواحد ياخذ كيماوي فيه أمراض فيه أورام ما يصير الواحد يقط الكلمة، أنا تعايشت مع الحياة صرت لما أشوف الناس أقلهم أنا ما ييب عيال يسكتون صرت ما استحي“.

وشددت الفنانة الكويتية خلال اللقاء على أنها ”راضية بما قسمه الله لها“، لافتة إلى ضرورة أن ”يتحكم الناس بما يقولونه.

وأوضحت أن ”العلاج الكيماوي هو ما جعلها تفضل قص شعرها“، مبينة أنها ”في الأصل إنسانة تعشق الشعر الطويل، لكنها لم ترغب في رؤيته يتساقط ما سيسبب لها أذى نفسيا، لذا قررت تقصيره مسبقا“.

وسبق أن تحدثت فاطمة الصفي في لقاء لها في برنامج ”بصراحة مع“ على قناة ”أم بي سي“، أن ”طلاقها لم يكسرها، كونها شخصية تفضل الاعتماد على نفسها في الحياة“.

وأضافت أنها ”تزوجت باكرا وتطلقت باكرا“، مشيرة إلى أنها ”عقب طلاقها بدأت مرحلة جديدة من حياتها“، مبينة أنها ”سعيدة بعمرها الذي تعيشه رغم اقترابها من الأربعين عاما“.

وكانت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي قد أثارت جدلا بصورة جمعتها بمواطنها الفنان محمد العلوي في نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، وسط شكوك بكون علاقة حب تجمعهما، إلا أن الصفي نفت ذلك مؤكدة أن ما يجمعهما ”صداقة حقيقية“ فقط.