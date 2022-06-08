رحيل ذكري تتهم محمد الشقنقيري باختراق حساباتها على مواقع التواصل

اتهمت عارضة الأزياء المصرية رحيل ذكري مواطنها الفنان محمد الشقنقيري باختراق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وكانت رحيل ذكري قد أعلنت قبل أيام عن مقاضاة الفنان محمد الشقنقيري بتهمة التشهير بها وأولادها بعد إنكاره الزواج منها.

وكتبت رحيل ذكري منشورا عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قالت فيه: ”تم اختراق حسابي على الانستغرام، وهناك محاولات أخرى لسرقة باقي حساباتي على السوشيال ميديا.. مش انت كنت بتقول مفبركة.. أومال خايف ليه بقي وبتحاول تلم وتمسح“.

وتبرأ الفنان المصري محمد الشقنقيري، الأحد الماضي، من عارضة الأزياء رحيل ذكري، بعد إعلانها أنها انفصلت رسميًا عنه، مشيرًا إلى أنه لا يعرفها، ولم يلتقِ بها من قبل.

ونشرت العارضة رحيل ذكري على ”إنستغرام“ فيديوهات تجمع بينها وبين الشقنقيري، وعلقت عليها قائلة: ”ما اظنش إن الفيديوهات كمان مفبركة كما ادّعى“، في إشارة إلى تصريح الشقنقيري بأن الصور التي تجمع بينهما مفبركة.

وأعلنت العارضة المصرية مقاضاة ”الشقنقيري“ قائلة: ”بالفعل قمت بمحضر تشهير بيا وأولادي بسبب نكران الزواج مني“.

كما كتبت تعليقا على الفيديو قائلة: ”اللي مش قد زواج ثاني وبيخاف ما يعملهاش.. اللي مش هيكون قد المواجهة ما يبهدلش بنات الناس معاه“.

وفاجأت رحيل ذكري الجمهور، مساء يوم الأحد، بإعلان انفصالها رسميًا عن الفنان الشقنقيري من خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

ونشرت عارضة الأزياء مجموعة صور تجمع بينها وبين الفنان الشقنقيري، وعلّقت عليها قائلة: ”أُعلن انفصالي رسميًا عن محمد الشقنقيري، وختامها مسك مع شوية تحابيش كدا، وسيبوني في حالي بقى، كله ضرب ضرب مافيش شتيمة“.

وتقدم الفنان محمد الشقنقيري ببلاغ إلى النائب العام المصري يتهم خلاله عارضة الأزياء بانتحال صفة زوجته والتشهير به، إضافة إلى شكوى تقدم بها لنقابة المهن التمثيلية، بحسب ما نقله موقع ”القاهرة 24“ المحلي عن مصدر.

وأوضح المصدر، الذي لم يكشف الموقع المصري عن هويته، أن الفنان محمد الشقنقيري تفاجأ بإعلان العارضة المصرية رحيل ذكري، وأنه لم يلتقِ بها من قبل، وأن هذه الصور التي نشرتها مزيفة.