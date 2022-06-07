بعد تهديدها بمقاضاته.. شقيق ياسمين عبد العزيز يرد ساخرا

سخر الفنان المصري وائل عبد العزيز من البيان الصادر من محامي شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز التي هددت بمقاضاته في حال الزج باسمها في أي حوارات أو مواضيع تطرح على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعاد وائل عبد العزيز نشر صورة البيان الصادر من محامي شقيقته ياسمين عبد العزيز، عبر خاصية القصص المصورة ”ستوري“ في حسابه على ”فيسبوك، وعلق على الصورة بنبرة ساخرة، قائلًا: ”ضربني واشتكى“، في إشارة الى المثل المصري الدارج: ضربني وبكى، سبقني واشتكى.

وكانت ياسمين عبد العزيز أصدرت بيانا رسميا من خلال محاميها أشرف عبد العزيز جاء فيه أن شقيق عبد العزيز ينشر أحاديث وحوارات على مواقع التواصل الاجتماعي تخص الفنانة.

وتابع البيان: ”لذلك فإننا نحذر بشدة من نشر أي أحاديث أو حوارات أو طرح أي مواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية والزج باسم الفنانة ياسمين عبد العزيز، وإنه سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة مخالفة ذلك“.

وكانت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز قد هاجمت، قبل ذلك، شقيقها الفنان وائل عبد العزيز، مشيرة إلى أنه ”باعها وأخذ ثمنها سيارة مرسيدس“، بحسب تعبيرها.

ونشرت ياسمين عبد العزيز عبر خاصية ”ستوري“ على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام تصريحات لشقيقها يقدم فيها الدعم لها بعد تداول شائعات طلاقها، وعلقت عليها قائلة: ”اتوكس انت ياللي بعت أختك وأخدت تمنها عربية مرسيدس“.

وتصدرت الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز خلال الساعات الأخيرة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب إلغائها متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي من على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ما أثار التكهنات حول انفصالهما.

وتفاجأ جمهور الفنانة المصرية بقيامها بإلغاء متابعة زوجها الذي دائما ما تعبر عن حبها له سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو خلال البرامج التلفزيونية التي تظهر فيها.

وكان العوضي رافق زوجته إلى سويسرا في رحلتها العلاجية، إذ أعلن عنها بطريقة غير مباشرة من خلال نشره صورة تجمع بينه وبين صديق لبناني يعيش في سويسرا، شكره خلالها على حسن استضافته.

ومما عزز تكهنات الجمهور حول انفصال الثنائي المصري، هو منشور كتبته عبد العزيز عبر حسابها على إنستغرام تتحدث خلاله عن أن ”الشدائد ستعلمك أنه ليس لك إلا الله“، في إشارة ضمنية إلى تخلي الجميع عنها في شدتها، كما أنها لم تنف صراحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصالها عن زوجها.

وفي أول تعليق له نشر العوضي صورة تجمع بينه وبين ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ وعلق عليها قائلا: ”مهما حصل بنا هتفضلي إنتي كل حاجة وكل حياتي.. بحبك“، مما يشير إلى أنه بالفعل هناك خلاف بينهما.