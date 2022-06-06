أول رد من العوضي على أنباء انفصاله عن ياسمين عبدالعزيز

علق الفنان المصري أحمد العوضي لأول مرة على أنباء انفصاله عن مواطنته وزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، مشيرا إلى أنه مهما حدث ستظل حب حياته، على حد قوله.

وتصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز خلال الساعات الأخيرة محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب إلغائها متابعة زوجها الفنان أحمد العوضي من على موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، ما أثار التكهنات حول انفصالهما.

ونشر العوضي صورة تجمع بينه وبين ياسمين عبد العزيز عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ وعلق عليها قائلا: ”مهما حصل بنا هتفضلي إنتي كل حاجة وكل حياتي.. بحبك“، مما يشير إلى أنه بالفعل هناك خلاف بينهما.

وتفاجأ جمهور الفنانة ياسمين عبد العزيز بقيامها مساء الأحد بإلغاء متابعة زوجها أحمد العوضي التي دائما ما تتغنى بحبه سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو بالبرامج التلفزيونية التي تظهر بها.

وكان العوضي رافق زوجته إلى سويسرا في رحلتها العلاجية، إذ أعلن عنها بطريقة غير مباشرة من خلال نشره لصورة تجمع بينه وبين صديق لبناني يعيش في سويسرا، شكره خلالها على حسن استضافته.

ومما عزز تكهنات الجمهور حول انفصال الثنائي المصري، هو منشور كتبته عبد العزيز عبر حسابها على إنستغرام تتحدث خلاله عن أن ”الشدائد ستعلمك أنه ليس لك إلا الله“، في إشارة ضمنية إلى تخلي الجميع عنها في شدتها، كما أنها لم تنف ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول انفصالها عن زوجها.

وعلى الجانب الآخر لم يقم العوضي بإلغاء متابعة ياسمين، ولم يحذف أي صور تجمع بينهما.

وكانت ياسمين عبدالعزيز أجرت عملية لاستئصال ورم ليفي في الرحم، وأصيبت بتلوث في الدم أثناء الجراحة، وتسببت مضاعفات تلوث الدم في نقلها إلى العناية المركزة بمستشفى السلام الدولي، حيث دخلت في غيبوبة.

وفي الـ28 من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، نشرت الإعلامية المصرية منى الشاذلي فيديو عبر حسابها الشخصي على ”إنستغرام“ لأول ظهور إعلامي لمواطنتها الفنانة ياسمين عبدالعزيز عقب أزمتها الصحية.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز في برومو الحلقة الذي نشرته منى الشاذلي، وهي تتحدث عن بعض تفاصيل أزمتها الصحية، باكية في بعض لقطات الفيديو، بعدما قالت إنها تلقت رسالة خلال تواجدها على سرير الشفاء مفادها أن ”قبرها يتم تجهيزه“، في دلالة على تأزم وضعها الصحي حينذاك.