رحيل ذكري تنشر فيديوهات تجمعها بمحمد الشقنقيري وتلوح بمقاضاته

أعلنت عارضة الأزياء المصرية رحيل ذكري عن مقاضاة مواطنها الفنان محمد الشقنقيري بتهمة التشهير بها وأولادها بعد إنكاره الزواج منها.

وتبرأ الفنان محمد الشقنقيري الأحد، من عارضة الأزياء رحيل ذكري ادعت، بعد إعلان أنها انفصلت رسميًا عنه، مشيرًا إلى أنه لا يعرفها، ولم يلتقِ بها من قبل.

ونشرت رحيل ذكري على ”إنستغرام“ فيديوهات تجمع بينها وبين الشقنقيري، وعلقت عليها قائلة: ”ما اظنش إن الفيديوهات كمان مفبركة كما ادّعى“ في إشارة إلى تصريح الشقنقيري بأن الصور التي تجمع بينهما مفبركة.

وأعلنت العارضة المصرية عن مقاضاة ”الشقنقيري“ قائلة: ”بالفعل قمت بمحضر تشهير بيا وأولادي بسبب نكران الزواج مني“.

كما كتبت تعليقا على الفيديو قائلة: ”اللي مش قد زواج ثاني وبيخاف ما يعملهاش.. اللي مش هيكون قد المواجهة ما يبهدلش بنات الناس معاه“.

وفاجأت رحيل ذكري الجمهور، مساء يوم الأحد، بإعلان انفصالها رسميًا عن الفنان الشقنقيري من خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

ونشرت عارضة الأزياء مجموعة صور تجمع بينها وبين الفنان الشقنقيري، وعلّقت عليها قائلة: ”أُعلن انفصالي رسميًا عن محمد الشقنقيري، وختامها مسك مع شوية تحابيش كدا، وسيبوني في حالي بقى، كله ضرب ضرب مافيش شتيمة“.

وتقدم الفنان الشقنقيري ببلاغ إلى النائب العام المصري يتهم خلاله عارضة الأزياء بانتحال صفة زوجته والتشهير به، إضافة إلى شكوى تقدم بها لنقابة المهن التمثيلية، بحسب ما نقله موقع ”القاهرة 24“ المحلي عن مصدر.

وأوضح المصدر، الذي لم يكشف الموقع عن هويته، أن الفنان الشقنقيري تفاجأ بإعلان العارضة المصرية ذكري، وأنه لم يلتقِ بها من قبل، وأن هذه الصور التي نشرتها مزيفة.

وخرجت ذكري في بث مباشر فجر الإثنين، عبر حسابها على “إنستغرام“، مؤكدة أنها تزوجت من الفنان المصري محمد الشقنقيري قبل أكثر من عام، لكنه ينكر الزواج.

وظهرت بالبث وهي مصابة بكدمات في وجهها وقالت: ”تزوجت محمد الشقنقيري لمدة سنة وشهرين وسكنت معه في شقة بالمعادي، ولم يف بوعوده لي تماما، كما أنه لم يكن يصرف علي طول تلك المدة سوى ثلاثة أو أربعة آلاف جنيه“.

وأضافت: ”أنا أعلنت انفصالنا لأنه بينكر زواجنا من الأساس، وأنا مكنتش واحدة مشيت معاه يومين وخلاص، بتكلم دلوقتي مش عشان أشهر بيه ولكن عشان عندي أولاد ومحبش يسمعوا الكلام ده عن أمهم“.

وعن الكدمات التي في وجهها أوضحت أنها تعرضت لحادث، ولم تتعرض للاعتداء من الشقنقيري كما أشار البعض.