بعد إعلان عارضة أزياء انفصالها عنه.. محمد الشقنقيري: لا أعرفها

تبرأ الفنان المصري محمد الشقنقيري من عارضة أزياء تدعى ”رحيل ذكرى“ ادعت، مساء يوم الأحد، أنها انفصلت رسميًا عنه، مشيرًا إلى أنه لا يعرفها، ولم يلتقِ بها من قبل.

وفاجأت عارضة أزياء مغمورة الجمهور، مساء يوم الأحد، بإعلان انفصالها رسميًا عن الفنان الشقنقيري بعد علاقة دامت أعوامًا طويلة من خلال منشور كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

ونشرت عارضة الأزياء مجموعة من صور تجمع بينها وبين الفنان الشقنقيري، وعلّقت عليها قائلة: ”أُعلن انفصالي رسميًا عن محمد الشقنقيري، وختامها مسك مع شوية تحابيش كدا، وسيبوني في حالي بقى، كله ضرب ضرب مافيش شتيمة“.

وتقدم الفنان ”الشقنقيري“ ببلاغ إلى النائب العام المصري يتهم خلاله عارضة الأزياء ”رحيل ذكرى“ بانتحال صفة زوجته والتشهير به، إضافة إلى شكوى تقدم بها لنقابة المهن التمثيلية، بحسب ما نقله موقع ”القاهرة 24“ المحلي عن مصدر.

وأوضح المصدر، الذي لم يكشف الموقع عن هويته، أن الفنان الشقنقيري تفاجأ بإعلان العارضة المصرية ذكرى، وأنه لم يلتقِ بها من قبل، وأن هذه الصور التي نشرتها مزيفة.

وبعد أن أثار إعلان عارضة الأزياء ذكرى ضجة كبيرة، قامت بحذف منشورها، وهو ما يُثير تساؤلات حول صدقها من عدمه، ويشير أيضًا إلى تعمدها ذلك الأمر لإثارة الجدل.

يذكر أن الفنان الشقنقيري متزوج من سيدة من خارج الوسط الفني، ولديه منها أبناء، ودائمًا ما تظهر برفقته في المناسبات العامة والمهرجانات التي يحضرها، ولم تثار أي شائعات من قبل حول ارتباط الشقنقيري بزوجة أخرى.

والفنان الشقنقيري ممثل مصري نشأ في عائلة فنية عريقة، فهو نجل شقيق المخرج الكبير إبراهيم الشقنقيري، وبدأ حياته كلاعب لكرة القدم، حيث لعب بأكثر من نادٍ مصري، ليلتحق بعدها بالفن من خلال المسلسل الشهير ”ساكن قصادي“، مع مجموعة كبيرة من الفنانين.

وكانت انطلاقة الفنان الشقنقيري الحقيقية من خلال مسلسل ”الوتد“، الذي قامت ببطولته الفنانة المصرية الراحلة هدى سلطان، والفنان الراحل يوسف شعبان، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلاله.

وكان الشقنقيري قد أنتج أكثر من عمل فني، لكنه انقطع عن الإنتاج الفني، وفي لقاء سابق مع ”إرم نيوز“ كشف الشقنقيري أنه سيعود إلى الإنتاج الفني من خلال مسلسل يحمل اسم ”زمن القرود“.