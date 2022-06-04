السعودية.. نجوم العلوم يخطفون الأضواء من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي

شاهد أكثر من ثلاثة ملايين شخص في غضون ساعات، مقطع فيديو لطفلة سعودية وهي تجري حركات سريعة بيديها لإنجاز عمليات حسابية في مسابقة عالمية للذكاء، حققت فيها مركزًا متقدمًا، حيث بات لنجوم العلوم جمهور كبير يضاهي مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة.

وحققت الطالبة الصغيرة اعتزاز النفيعي، المركز الثاني عالميًا في مسابقة الحساب الذهني، التي أقيمت في مصر خلال اليومين الماضيين، لتجد نفسها نجمةً على مستوى المملكة، حيث تلقت سيلًا من التهاني على مواقع التواصل الاجتماعي من مختلف مناطق المملكة، بينما تسابقت وسائل الإعلام المحلية لاستضافتها.

#انجازات_ابناءنا_خارجياً تتواصل رؤية #سمو_ولي_العهد بتحقيق ابنه اخي سعد الطالبه ( اعتزاز سعد النفيعي ) المركز الثاني عالمياً في مسابقه الحساب الذهني العبقري الصغير. الله يبارك لوطننا هذه المنجزات pic.twitter.com/hxzlKeqC67 — سلطان النفيعي (@sult3n666) June 3, 2022

وشهدت السعودية، احتفاءً مماثلًا الشهر الماضي، لكنه أكبر، حيث شارك فيه مسؤولون كبار، بينهم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي استقبل فريقًا سعوديًا يضم طلابا وطالبات مدارس موهوبين في مجال العلوم والهندسة، بعدما حصدوا جوائز مهمة على اختراعاتهم العلمية في مسابقة عالمية بالولايات المتحدة الأمريكية.

وخطف الفريق السعودي الذي يضم 35 طالبًا وطالبة، الأضواء في معرض ”ريجينيرن“ الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2022)، الذي يقام في أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، عندما حصلوا على 22 جائزة وسط منافسة عالمية قوية، ليجدوا احتفاءً كبيرًا بانتظارهم في المملكة.

ولا يمتلك غالبية أعضاء الفريق، ولا حتى الطالبة اعتزاز النفيعي، حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل ”إنستغرام“ أو ”سناب شات“، حيث يتواجد هناك مشاهير سعوديون كثر يحظون بمتابعة الملايين، لكن لنجوم العلوم معجبين كثر يحفظون أسماءهم ويستشهدون بإنجازاتهم على الدوام.

وقال خالد آل سعود، وهو أمير وأكاديمي ورجل أعمال معروف في البلاد: ”#اعتزاز_النفيعي هي – وأمثالها – من يستحقون الشهرة، بل ويجب أن نضعهم في القمة ..أنا – كمواطن سعودي – فخور بابنتنا ”اعتزاز“.

#اعتزاز_النفيعي

هي – وأمثالها – من يستحقون الشهرة ، بل ويجب أن نضعهم في القمة ..

أنا – كمواطن سعودي – فخوربإبنتنا " إعتزاز " .. — د. خـالد آل سـعـود (@dr_khalidalsaud) June 4, 2022

ويعد الاهتمام بنجوم العلوم في مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، تحولًا لافتًا، حيث يجد مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت ذاته، انتقادات واسعة من مواطنيهم، ودعوات لإلغاء متابعتهم، وحث الجهات المسؤولة على مراقبة المحتوى الذي ينشرونه، بما في ذلك الإعلانات التي يقدمونها.

وقال الصحفي السعودي، سلمان العتيبي، في تعليق على إنجاز الطفلة اعتزاز: ”#اعتزاز_النفيعي عبقرية المستقبل التي لا تتحدث سوى بلغة الأرقام والذكاء، نفخر بها ونعتز ونباهي، بارك الله بها وبمن رعاها لتتميز على أقرانها وتنافس العالم، الوطن ليس بحاجة المتخاذلين بل بحاجة المتميزين الذين يرسخون أوتاد الوطن بعقولهم، نبارك لها ولذويها هذا الإنجاز“.

#اعتزاز_النفيعي عبقرية المستقبل التي لا تتحدث سوى بلغة الأرقام والذكاء نفخر بها ونعتز ونباهي،

بارك الله بها وبمن رعاها لتتميز على أقرانها وتنافس العالم،

الوطن ليس بحاجة المتخاذلين بل بحاجة المتميزين الذين يرسخون أوتاد الوطن بعقولهم 🇸🇦🇸🇦🇸🇦 نبارك لها ولذويها هذا الإنجاز 👏🏻👏🏻👏🏻 https://t.co/bipad7DeJ8 — سلمان العتيبي 🎙 (@SalmanVoice) June 3, 2022

وقبل أيام، فرضت هيئة حكومية، عقوبة على نجمتي مواقع التواصل الاجتماعي السعوديتين، رهف القحطاني ومروج الرحيلي، وغرمتهما 400 ألف ريال (أكثر من مئة ألف دولار) بعد بثهما محتوى فيديو مخالف للقوانين.

وجاءت العقوبة بعد موجة انتقادات واسعة شارك بها مدونون سعوديون كثر في مواقع التواصل الاجتماعي، وكثير منهم كتاب وإعلاميون وشخصيات معروفة، وانضمت لهم وسائل الإعلام المحلية، حيث بدا أن النجمتين تسيئان لدولة المالديف التي كانتا تقضيان إجازة فيها.

وأشار الكاتب السعودي خالد بن إبراهيم الجريوي، للشهرة التي باتت تتمتع بها الطفلة النفيعي، وقال: ”ما شاء الله تبارك الله لا قوّة إلا بالله .#اعتزاز_النّفيعي، بكِ دينًا وعلمًا وخُلُقًا وبمهارتك وبوالديك وتربيتِهما لكِ يكون الاعتزاز. الله يبارك فيك وبمن تعب على تعليمك والله ينفع بك وبعلمك. هذه هي #الشهرة الحقيقية التي تسرّ الناظرين لا الشهرة الزّائفة“.

ماشاء الله تبارك الله لا قوّة إلا بالله .#اعتزاز_النّفيعي

بكِ دينًا وعلمًا وخُلُقًا وبمهارتك وبوالديك وتربيتِهما لكِ يكون الإعتزاز .

الله يبارك فيك وبمن تعب على تعليمك والله ينفع بك وبعلمك .

هذه هي #الشهرة الحقيقية التي تسرّ الناظرين لا الشهرة الزّائفة . https://t.co/Ys2mPeboWX — خالد بن ابراهيم الجريوي (@k_i_j99) June 3, 2022

وكتب مواطنه حاتم بن عبدالعزيز الشبيلي في سياق مماثل: ”ما شاء الله ربي يحفظها ويخليها لأهلها #اعتزاز_النفيعي، هؤلاء هم المشاهير فعلا يرفعون الرأس وسمعة الوطن وليس مشاهير الفلس اللي فشلونا !!“.

ماشاء الله ربي يحفظها ويخليها لأهلها #اعتزاز_النفيعي

هؤلاء هم المشاهير فعلاً يرفعون الرأس وسمعة الوطن وليس مشاهير الفلس اللي فشلونا !! pic.twitter.com/784U3v1gaz — حاتم بن عبدالعزيزالشبيلي (@hatem696) June 4, 2022

وبينما يجد الموهوبون السعوديون الصغار والشباب، معجبين وداعمين كثر لهم في مواقع التواصل الاجتماعي حاليًا، فإن مواطنيهم من الأكاديميين الذين قدموا إنجازات عديدة في تخصصاتهم، يمتلكون بدورهم شهرة كبيرة أيضًا بين المدونين السعوديين، مثل مهندسة الطائرات مشاعل الشميمري، والباحثة البارزة في الكيمياء، غادة المطيري.

وتعمل الرياض منذ عام 2016، على خطة تغيير تنموية عملاقة تحت اسم ”رؤية 2030″، وتريد في جزء من أهدافها، الاعتماد على جيل من الموهوبين في العلوم المختلفة لتحقيق أهداف الرؤية الأخرى وتطلعات قادة البلاد لتنويع الاقتصاد وتوفير مصادر طاقة نظيفة ومتجددة وتحقيق تقدم على المستوى التقني والعلمي بشكل عام.