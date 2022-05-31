أحدهم نُسب لفنانة شهيرة.. جدل حول أبناء سمير صبري المفترضين بعد وفاته

يشهد الوسط الفني في مصر حالة من الجدل حول أسرة الفنان الراحل سمير صبري الذي توفي عن عمر ناهز الـ 84 عامًا، بعد تردد أنباء متناقضة حول وجود ابن للراحل يعيش في الغرب، وأخرى تفيد بأنه لم ينجب.

ابن يعيش في إنجلترا

وما أثار التساؤلات أن الفنان الراحل كشف في لقاء تلفزيوني سابق قبل وفاته مع الإعلامي المصري عمرو الليثي أن لديه ابنًا من زوجة غير مصرية واسمه ”حسن“، ويعيش في إنجلترا، وعمره تجاوز الـ30 عامًا، ومتزوج ولديه أبناء، وما زاد الجدل حينها أنه كان حديثًا نادرًا عن ابنه الذي لم يظهر مطلقًا، إلا أنه عقب وفاة ”صبري“ خرجت روايات تفيد بأنه لم ينجب، وكان أشهرها رواية الناقد الفني طارق الشناوي المقرب من الفنان الراحل.

ليس لديه أبناء

الأمر الذي زاد من تكهنات عدم إنجاب سمير صبري، هو عدم حضور نجله ”المفترض“ الذي تحدث عنه سابقًا جنازة والده، فضلًا عن وصية الفنان الراحل التي أفادت بأن يمنح أولاد شقيقته الميراث وليس نجله، وهو ما يرجح بأنه لم ينجب، وهو الأمر الذي استند عليه الناقد طارق الشناوي في روايته.

وكانت أحدث الروايات للمنتج السينمائي وخبير التجميل المصري محمد عشوب، الذي فجَّر مفاجأة أخرى، الإثنين، بأن الفنان الراحل له ابن من فنانة شهيرة رفض الإفصاح عن اسمها.

ابن فنانة شهيرة

وقال محمد عشوب، في لقاء تلفزيوني الإثنين، إن الفنان سمير صبري لديه ابن نسخه طبق الأصل منه ومن والدته وهي فنانة شهيرة، مشيرًا إلى أن الراحل طلب من الفنانة التي أنجب منها نجله الآخر عدم الإفصاح عن الأمر إلا بعد وفاته.

وأكد المنتج السينمائي وخبير التجميل، على صدق روايته، مشيرًا إلى أن نجل سمير صبري من الفنانة الشهيرة ليس الوحيد، ولديه ولدان كذلك، والتقى واحدًا منهما من قبل.

لقاء وقسم بمقابلة أحد الأبناء

ولم يكتفِ محمد عشوب المقرب من سمير صبري، بذكر أنه التقى واحدًا من أبناء الفنان الراحل الذين ذكرهم، بل أقسم على صدق ما يدعيه، قائلًا: “اُقسم بالله، سمير صبري لديه ولدان والتقيت بواحد منهما كان صغيرًا، والآخر التقيت به عند والدته الفنانة الشهيرة”.

وأشار المنتج المصري إلى أن “الوحيد الذي يعرف سر زواج وإنجاب سمير صبري من الفنانة الشهيرة هو الفنان منير مكرم عضو مجلس نقابة الممثلين في مصر”.

منير مكرم يغيب عن أعين الإعلام

بدوره حاول مراسل ”إرم نيوز“ في القاهرة، التواصل مع الفنان منير مكرم عبر الهاتف، لتأكيد أو نفي تلك المعلومة، لكنه لم يرد على الهاتف، في الوقت الذي امتنع عن الظهور الإعلامي منذ ظهوره في عزاء الفنان سمير صبري.

رواية المنتج السينمائي محمد عشوب، وعدم إدلاء الفنان منير مكرم بأي تصريحات حول حقيقة تلك التصريحات، وهوية الفنانة التي يقصدها الأول، حالا دون تصديق روايته، وهو ما زاد من حالة الجدل، وما أحدث حالة من التكهنات بأن الفنانة التي يقصدها هي سماح أنور، خاصة في ظل قربها من الفنان الراحل.

عمرو الليثي يبرّئ سماح أنور

الإعلامي المصري عمرو الليثي، حسم الجدل حول أن سماح أنور هي الفنانة المقصودة، حيث نشر مقطع فيديو عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من لقاء سابق مع الفنانة سماح أنور والتي كشفت خلاله هوية نجلها الوحيد واسم والده.

وقالت سماح أنور في مقطع الفيديو: “ تزوجت مرة واحدة، وهي من والد أدهم عاطف فوزي، والله مكانتش قصة حب، ولكن في الوقت ده كان في حب، وتوفي عاطف فوزي وأدهم عمره سنتين، وكنا في 1997، وأدهم داخل على 20 سنة”.

وأضافت الفنانة المصرية في مقطع الفيديو: “بعد وفاة زوجي مفكرتش أتجوز تاني، ووجود أدهم في حياتي ما منعنيش من الزواج، وشايفة إنه أنسب إني أكون أمًا لابني وخلاص، وأنا حابة أعيش لحد وأقوم الصبح علشانه، لكن لو علشاني مش هقوم من على السرير”.

وعقب تلك الرواية لا يزال الجدل حول حقيقة تصريحات المنتج السينمائي محمد عشوب، حول وجود ابن للفنان سمير صبري من فنانة شهيرة من عدمه.

يشار إلى أن الفنان سمير صبري، توفي، يوم الجمعة 20 مايو الجاري، داخل أحد فنادق القاهرة، عقب خروجه من المستشفى بأيام، عن عمر ناهز الـ 86 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وشُيعت الجنازة في اليوم التالي، السبت 21 من نفس الشهر، وسط حشد واسع من الفنانين والإعلاميين، في الجنازة التي خرجت من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، غرب العاصمة المصرية القاهرة، ثم دفن في مثواه الأخيرة بمقابر أسرته في محافظة الإسكندرية.