بعد "قضية الخمور".. يعقوب بوشهري يرغب في الزواج من 4 سيدات

كشف مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي يعقوب بوشهري، عن رغبته في التعدد والزواج من 4 سيدات، معتبرًا أنها أمنية حياته.

وظهر بوشهري في مقطع فيديو عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“، من داخل السيارة، وكشف عن أمنيته تلك.

وأشار إلى أنه مقتدر ماديًا ويستطيع التعدد، ليتم تداول الفيديو على نطاق واسع عبر الصفحات والحسابات المهتمة بأخبار المشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال يعقوب بوشهري في مقطع الفيديو القصير مازحًا: ”الزواج من 4 حريم، راح يدلعونك، تحس إنك ملكت العالم، هذه أمنية حياتي الزواج من 4، وأنا مقتدر وأستطيع أن أعدل بينهن ويوم القيامة راح أخليهن يتفاهمون كلهن مع بعضهن“.

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يأتي هذا الفيديو بعد مرور أسبوعين على إخلاء سبيل المشهور الكويتي، وتحديدًا بعدما أفرج عنه يوم 16 مايو/أيار، عقب أيام من التحقيق معه بقضية الخمور التي تم ضبطها على يخته.

وقررت النيابة العامة الكويتية إخلاء سبيله بكفالة مالية بقيمة 5 آلاف دينار (16 ألف دولار)، عقب اعتراف المتهم الفلبيني (قائد اليخت) الموقوف على ذمة القضية، بعدم صلة يعقوب بالخمور المضبوطة، وفق ما أكده المحامي الكويتي الدكتور حسين العبدالله.

وكانت النيابة قد أمرت يوم 10 مايو/أيار، بحبس بوشهري والمتهم الفلبيني ومواطن آخر تم ضبطه على اليخت، لاستمرار التحقيق معهم في القضية قبل أن تخلي سبيل المشهور الكويتي.

يشار إلى أن يعقوب بوشهري كان متزوجًا من خبيرة التجميل السعودية فاطمة الأنصاري، وانفصلا عقب أشهر قليلة من الزواج، حيث احتفلا الثنائي بعقد قرانهما في 15 يوليو/تموز 2021، وأعلنت الأنصاري انفصالهما في 13 نوفمبر من نفس العام.

وقالت فاطمة الأنصاري حينها في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“، إنها ”لا تفضِل الحديث عن حياتها الخاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإنها لا ترغب بالحديث عن موضوع انفصالها وتأكيده أو نفيه، إلا أن بعض التعليقات الغريبة التي جاءتها وكون الموضوع خرج من أشخاص آخرين دفعها للحديث عنه“.

وحينها لم تشِر الأنصاري إلى سبب الانفصال، مكتفية بقولها إنها ”أخذت قرارها حتى لو كان صعبًا، كون الزواج قسمة ونصيب، ولم يكن بينهما نصيب“، مطالبةً متابعيها ”بعدم فتح هذه السيرة مرة أخرى“، ومؤكدة أن ”الانفصال له فترة، إلا أنه أصبح رسميًا منذ أسبوع“.