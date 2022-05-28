سلاف فواخرجي: رأيت كل الأنبياء في المنام

أثارت الفنانة السورية سلاف فواخرجي الجدل مجددا بسبب تصريحات تليفزيونية أشارت خلالها أنها رأت كل الأنبياء في المنام، وذلك بعد شهر من تصريحات أتكرت خلالها وجود نار في الآخرة.

وتداولت الصفحات المهتمة بأخبار المشاهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي جزءا من لقاء تلفزيوني للفنانة سلاف فواخرجي، والتي تحدثت خلاله عن أنها ترى العديد من الرؤى.

وقال فواخرجي: ”أنا حدا كتير بيعيش أحلام ليلية معينة، وبشوف رؤى كتير، وبشوف أنبياء، شفت كل الأنبياء، وشفت لحظات غريبة بحياتي“.

وأضافت الفنانة السورية: ”شفت منام من فترة الست رقية كأنه هيك عم تناديني اروح لعندها، فتنكرت ورحت مع صديقتي على الجامع“.

وتعرضت سلاف فواخرجي لانتقادات من النشطاء على تصريحاتها الاخيرة لم تقل حدة عن تلك التي تعرضت لها عندما قالت إنها لا تؤمن بوجود نار في الآخرة فالله رحيم لا يعذب خلقه.

وكانت سلاف فواخرجي قد أثارت الجدل مؤخرا بتصريحها بأنه لا يوجد عقاب في الآخرة بل جنة فقط، موضحة أن: ”الله جميل وأحلى من أنه يحرق عباده لذلك لا يوجد نار“.

وأضافت فواخرجي خلال برنامج ”شو القصة“ مع الإعلامية رابعة الزيات عبر قناة ”ltv“ السورية، إن ”الله يريد أن يكون الشخص مؤمنا ويتعامل بأخلاق حميدة وصفات جيدة، ولم يأمر بالذهاب سواء للمسجد أو الكنيسة أو المعبد“.

وكشفت الفنانة السورية أنه ”ليس لها دين محدد، وأنها تؤمن بجميع الأديان السماوية، مؤكدة احترامها لكافة المعتقدات بما في ذلك البوذية“.

وأضافت فواخرجي: ”أمي واحنا صغار كانت تقول أي حد يسألكم ما دينكم؟.. قولوا: أنا سوري أو أنا سورية.. كانت تاخدنا على الكنيسة وتاخدنا على الجامع وتقول إن جميعها بيوت الله“.

وأكدت على انتمائها فقط لبلدها سوريا إذ قالت: ”أنا تعلمت من صغري اني بنتمي لهذا البلد بكل أطيافه وأديانه وبكل أحواله.. انا بعيّد مع الكل وبحب عيد اي طائفة او ديانة موجودة في سوريا بعيد معاهم وبحتفل“.