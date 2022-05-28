الفنانة هبة الدري تثير جدلا واسعا بعد وصفها الكويت بـ"المحافظة"

شن مدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي، هجوما لاذعاً ضد الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري، عقب ظهورها بمقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”تيك توك“ وهي تردد كلمات أغنية تعريفية بالشخص، أشارت خلالها إلى دولة الكويت ووصفتها بـ“المحافظة“.

وظهرت الدري في مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء وحسابات معنية بأخبار المشاهير، وهي تتمايل على أغنية (دا اسمي الثلاثي بالكامل)، الأغنية التي تشير بكلماتها إلى تفاصيل حول هوية وموطن الشخص، والتي حرص كثير من مشاهير ”تيك توك“ على تطبيق مقاطع فيديو على كلماتها.

وأشارت الدري في الأغنية إلى عمرها ودراستها وعملها وبرجها وموطنها الأصلي الذي تنحدر منه والدولة التي تسكن فيها وهي الكويت، إلا أنها أساءت التصرف في هذا الموضع بالتحديد وفق ما ذكره النشطاء عقب ذكر اسم الكويت وإرفاقه بكلمة ”محافظة“ التي تأتي في سياق الأغنية.

وانهالت التعليقات الناقدة ضد الفنانة الدري، التي طالب النشطاء في كثير منها بتفسير ما قصدته الفنانة بهذه المفردة وتقديم اعتذار شخصي منها.

وقالت الناشطة إيمان الدرويش إن ”ما قامت به الدري يعتبر سقطة فنية كبيرة، وتجاوزا على سيادة الكويت وإن كان غير مقصود“، وطالبتها بتفسير ما بدر منها، خشيةً من أن ”تنغرس هذه الفكرة في عقول الكثيرين“، وفق اعتقادها.

#هبه_الدري مطلوب منج تفسير !! شلون الكويت صارت محافظة ؟! ليش ما ذكرتي محافظتك اللي في مصر ؟! هل الكويت جزاءها تستصغرينها و انتِ تعلمين ان الملايين يتابعون وممكن هالفكره تنغرس في عقول الكثيرين — 🇰🇼إيمان الدرويش (@emanaldarwish) May 28, 2022

وطالبت الناشطة منى البغلي بتوضيح ما قصدته الدري بهذا الفيديو، ومحاسبتها إن كانت تتعمد التجاوز على سيادة الكويت.

#هبه_الدري

اذا ما تقصدين طلعي وتكلمي للشعب الكويتي ومره ثانيه انتبهي شتقدمين اقري كل شي تر مو كل امر يتطوف‼️

واذا تقصدين فلازم المعنيين يشوفون شغلهم باي شيء يمس سيادة الدول🔴#الكويت

دوله لها سياده مو محافظه🇰🇼

‼️الشرهه على الي كودهم عندنا وياب منتجاتهم لذلك بيعتبرونها محافظه لهم pic.twitter.com/soS0UjXXbY — ا. منى البغلي (@MunaAlbaghli) May 28, 2022

وأبدت الإعلامية المصرية المقيمة في الكويت حنان كمال استياءها من تصرف مواطنتها، ووصفت اختيارها الأغنية بالفاشل، وقالت ”اختيارك فاشل لأن المحافظات في مصر، إنما البلد اللي بتحبيها وتعملي فيها ورزقت فيها المحبة اسمها #دولة_الكويت يا فنانة اختيارك فاشل ومش كل سنة وانت طيبة عذرًا يعني غلطة الفنان بمليون يا مثقفة #عيب“.

#هبة_الدري اسمها #دولة_الكويت 🇰🇼#جمهورية_مصر_العربية🇪🇬

اختيارك فاشل لأن المحافظات في 🇪🇬مصر ،إنما البلد اللي بتحبيها وتعملي فيها ورزقت فيها المحبة إسمها #دولة_الكويت🇰🇼 يا فنانة اختيارك فاشل ومش كل سنة وانت طيبة عذرًا يعني غلطة الفنان بمليون يا مثقفة #عيب https://t.co/LG8uKydyo0 — Hanan Kamal (@Hanankamal07) May 28, 2022

ورغم الانتقادات الواسعة، فقد أبدى البعض استغرابهم من الهجوم على الفنانة الدري ودافعوا عنها، لافتين بأن ”القضية أخذت أكبر من حجمها وبأن المقطع كان عفويا“.

يا شينكم اذا ماكو سوالف تخلقون من الكلمه قصه احسنوا الظن #هبه_الدري — فوزي حجي العريان العنزي ( بو فيصل ) (@fawzy_alaryan) May 28, 2022

من كثر ما انتو فاضين حتى الفنانه هبة الدري ما اسلمت منكم اغنية قديمه مو من تأليفها ركبت عليها كلام احتفالاً بعيد ميلادها تقومون تطالبون وزارة الداخليه والخارجيه والدفاع المدني وخفر السواحل والمخدرات والمطافي بس باقي مبارك العرو يتحرك ويعين لجنة من ربعه عيب اللي قاعدين تسوونه — الماركسي نصير الشعب (@bof9laa) May 28, 2022

ودفعت تلك الانتقادات الفنانة هبة للرد، حيث أبدت دهشتها من الهجوم الواسع الذي تعرضت له، وقالت إن ”الأغنية قديمة وقامت بتطبيقها على الفيديو، وإنها قصدت بمحافظة الكويت عاصمة الكويت وهي مدينة الكويت ولم تقصد أن دولة الكويت هي محافظة“.

وخرجت الدري في مقطع فيديو عبر حسابها على ”سناب شات“، وأكدت أن ”القضية أخذت أكبر من حجمها، وطالبت من هاجمها بقسوة بالتروي قليلاً وعدم الدخول في النوايا“.

وأعادت الدري نشر مقطع الأغنية في ”سناب شات“ عقب تعديل اسم المحافظة، حيث أوردت في التعديل بأن المحافظة هي ”مبارك الكبير في دولة الكويت“.

والفنانة هبة من مواليد 1982، حاصلة على شهادة بكالوريوس في علوم أمراض الدم الوراثية، إلا أنها اختارت العمل في التمثيل، حيث بدأت مشوارها الفني مبكراً منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، وشاركت في العديد من المسرحيات والأعمال الكويتية.

وتزوجت الفنانة هبة من الفنان الكويتي نواف العلي نهاية عام 2012، ورزقا بطفلين، إلا أنهما أعلنا مطلع عام 2021 انفصالهما رسمياً، واستمر الانفصال أشهرا قليلة حتى أعلنا عودتهما مجدداً.