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الفنانة هبة الدري تثير جدلا واسعا بعد وصفها الكويت بـ"المحافظة"
تاريخ النشر: 28 مايو 2022 17:26 GMT
تاريخ التحديث: 28 مايو 2022 17:50 GMT

الفنانة هبة الدري تثير جدلا واسعا بعد وصفها الكويت بـ"المحافظة"

شن مدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي، هجوما لاذعاً ضد الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري، عقب ظهورها بمقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق "تيك توك" وهي

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المصدر: نسرين العبوش ـ إرم نيوز

شن مدونون عبر منصات التواصل الاجتماعي، هجوما لاذعاً ضد الفنانة المصرية المقيمة في الكويت هبة الدري، عقب ظهورها بمقطع فيديو عبر حسابها في تطبيق ”تيك توك“ وهي تردد كلمات أغنية تعريفية بالشخص، أشارت خلالها إلى دولة الكويت ووصفتها بـ“المحافظة“.

وظهرت الدري في مقطع الفيديو الذي تداوله نشطاء وحسابات معنية بأخبار المشاهير، وهي تتمايل على أغنية (دا اسمي الثلاثي بالكامل)، الأغنية التي تشير بكلماتها إلى تفاصيل حول هوية وموطن الشخص، والتي حرص كثير من مشاهير ”تيك توك“ على تطبيق مقاطع فيديو على كلماتها.

وأشارت الدري في الأغنية إلى عمرها ودراستها وعملها وبرجها وموطنها الأصلي الذي تنحدر منه والدولة التي تسكن فيها وهي الكويت، إلا أنها أساءت التصرف في هذا الموضع بالتحديد وفق ما ذكره النشطاء عقب ذكر اسم الكويت وإرفاقه بكلمة ”محافظة“ التي تأتي في سياق الأغنية.

وانهالت التعليقات الناقدة ضد الفنانة الدري، التي طالب النشطاء في كثير منها بتفسير ما قصدته الفنانة بهذه المفردة وتقديم اعتذار شخصي منها.

وقالت الناشطة إيمان الدرويش إن ”ما قامت به الدري يعتبر سقطة فنية كبيرة، وتجاوزا على سيادة الكويت وإن كان غير مقصود“، وطالبتها بتفسير ما بدر منها، خشيةً من أن ”تنغرس هذه الفكرة في عقول الكثيرين“، وفق اعتقادها.

وطالبت الناشطة منى البغلي بتوضيح ما قصدته الدري بهذا الفيديو، ومحاسبتها إن كانت تتعمد التجاوز على سيادة الكويت.

وأبدت الإعلامية المصرية المقيمة في الكويت حنان كمال استياءها من تصرف مواطنتها، ووصفت اختيارها الأغنية بالفاشل، وقالت ”اختيارك فاشل لأن المحافظات في مصر، إنما البلد اللي بتحبيها وتعملي فيها ورزقت فيها المحبة اسمها #دولة_الكويت يا فنانة اختيارك فاشل ومش كل سنة وانت طيبة عذرًا يعني غلطة الفنان بمليون يا مثقفة #عيب“.

ورغم الانتقادات الواسعة، فقد أبدى البعض استغرابهم من الهجوم على الفنانة الدري ودافعوا عنها، لافتين بأن ”القضية أخذت أكبر من حجمها وبأن المقطع كان عفويا“.

ودفعت تلك الانتقادات الفنانة هبة للرد، حيث أبدت دهشتها من الهجوم الواسع الذي تعرضت له، وقالت إن ”الأغنية قديمة وقامت بتطبيقها على الفيديو، وإنها قصدت بمحافظة الكويت عاصمة الكويت وهي مدينة الكويت ولم تقصد أن دولة الكويت هي محافظة“.

وخرجت الدري في مقطع فيديو عبر حسابها على ”سناب شات“، وأكدت أن ”القضية أخذت أكبر من حجمها، وطالبت من هاجمها بقسوة بالتروي قليلاً وعدم الدخول في النوايا“.

وأعادت الدري نشر مقطع الأغنية في ”سناب شات“ عقب تعديل اسم المحافظة، حيث أوردت في التعديل بأن المحافظة هي ”مبارك الكبير في دولة الكويت“.

والفنانة هبة من مواليد 1982، حاصلة على شهادة بكالوريوس في علوم أمراض الدم الوراثية، إلا أنها اختارت العمل في التمثيل، حيث بدأت مشوارها الفني مبكراً منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، وشاركت في العديد من المسرحيات والأعمال الكويتية.

وتزوجت الفنانة هبة من الفنان الكويتي نواف العلي نهاية عام 2012، ورزقا بطفلين، إلا أنهما أعلنا مطلع عام 2021 انفصالهما رسمياً، واستمر الانفصال أشهرا قليلة حتى أعلنا عودتهما مجدداً.

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