في أحدث ظهور لها.. فيروز تطل في صورة جديدة بتوقيع ريما الرحباني

ظهرت الفنانة اللبنانية المخضرمة فيروز في أحدث إطلالة لها، وذلك من خلال صورة نشرتها ابنتها ريما الرحباني، اليوم السبت، عبر حسابها في فيسبوك.

وعلقت ريما الرحباني على صورة والدتها بقولها: ”شي زهرة حمرا وبس! الأحد ٢٢ أيّار ٢٠٢٢ الساعة ٧ و ٣١ دقيقة ب آيفون ريما عاصي الرحباني“.

ولم توضح ريما الرحباني مقصدها من الجملة التي أرفقتها بالصورة المنشورة على حسابها في فيسبوك، ولم تشر إلى ما إذا كانت التوقيت يشير إلى ظهور فعلي جديد لوالدتها.

وظهرت الفنانة اللبنانية فيروز في الصورة جالسة أمام منضدة وقد وضعت أمامها زهرية تحتوي على عدد من الزهور وهي تقوم بتنسيقها على ما يبدو.

وكانت الفنانة اللبنانية وابنتها ريما الرحباني حديث منصات التواصل الاجتماعي ومواقع الأخبار الفنية خلال الأيام القليلة الماضية وذلك على خلفية الأزمة التي حصلت في حفل ”ليلة أمل“ الذي أحياه أسامة الرحباني وهبة طوجي وشاركهم فيه كل من الفنانة إليسا وإبراهيم معلوف.

وهاجمت ريما الرحباني بقسوة إليسا وأسامة الرحباني، في منشور طويل، عبر فيسبوك، معتبرة أن ما حدث خلال الحفل من أداء أغاني فيروز تشويه لإرثها، حسب قولها.

وانتقدت ريما الرحباني أداء إليسا لأغاني فيروز في منشور مطول كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، معتبرة أن صوتها ”نشاز“، ووصفت ما قامت به إليسا بـ“الجريمة“، على حد وصفها.

وجاء في التغريدة التي كتبتها ريما الرحباني: ”يعني بيكون الواحد عايش بأمان الله ومرتاح وناسي الله اللي خلقنا، بيطلعلو حدا يحطّلو على صفحته شي ما بعرف شو فينا نسميه، والله من بعد ما شفت هالمقطع العجيب من شي اسمه متل الحلم أو متل الكابوس هيك شي، فهمت ليه الكل كان ناطر قول شي، وما كنت ناوية لا شوف ولا قول إنما شرّف المقطع لعندي ما عاد فيني ما قول…“.

وبعد ساعتين من منشور ريما الرحباني، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتداولته الصفحات المهتمة بأخبار الفنانين، ردت إليسا على ما بدر من ريما.

وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي على ”تويتر“ تغريدة قالت فيها: ”موتوا بغيظكم.. والشاطر يفهم“، اعتبرها المتابعون ردًا على انتقادات ريما الرحباني.