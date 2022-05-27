بعد حفل "ليلة أمل".. إليسا ترد على هجوم ريما الرحباني ابنة فيروز

أثارت ريما الرحباني ابنة الفنانة اللبنانية المخضرمة فيروز، حالة من الجدل بعد هجومها على مواطنتها الفنانة إليسا، وذلك على خلفية حفل ”ليلة أمل“، الذي نظمه الفنان أسامة الرحباني، وشارك فيه عدد من الفنانين والفنانات.

وانتقدت ريما الرحباني أداء إليسا لأغاني فيروز في منشور مطول كتبته عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، معتبرة صوتها ”نشاز“، ووصفت ما قامت به إليسا بـ“الجريمة“.

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وبعد ساعتين من منشور ريما الرحباني، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي وتداولته الصفحات المهتمة بأخبار الفنانين، ردت إليسا على ما بدر من ريما.

وكتبت إليسا عبر حسابها الشخصي على ”تويتر“ تغريدة قالت فيها: ”موتوا بغيظكم.. والشاطر يفهم“، اعتبرها المتابعون ردًا على انتقادات ريما الرحباني.

وجاء في التغريدة التي كتبتها ريما الرحباني: ”يعني بيكون الواحد عايش بأمان الله ومرتاح وناسي الله اللي خلقنا، بيطلعلو حدا يحطّلو على صفحته شي ما بعرف شو فينا نسميه، والله من بعد ما شفت هالمقطع العجيب من شي اسمه متل الحلم أو متل الكابوس هيك شي، فهمت ليه الكل كان ناطر قول شي، وما كنت ناوية لا شوف ولا قول إنما شرّف المقطع لعندي ما عاد فيني ما قول“.

وتابعت: ”اللي رح قولو ما حيكون طويل، لأن مانو محرز أعطيه، أكتر من كلمتين (نضاف) من وقتي ومن حجمه، ويمكن تتفاجؤوا باللي رح قولو، الحق مش على إليسا، وإليسا باللي صار ضحيّة مش مجرمة، المجرم الأوّل والأخير هوّ الطبل اللي داير إليسا والتوابع، ومعتقد حالو بيحقلّو يتصرّف ويأذن للفنانين يغنوا أغاني فيروز، ومعتقد بيحقلّه يشوّه ويبهدل هالإرث براحته دون حسيب ولا رقيب، وهالشي كلو فقط لأن عبقريا متل زياد أعاد بعض الأغاني“.

وأضافت ريما الرحباني: ”اعتقد الطبل إنو هو كمان عبقري ووريث وبدّو يعيد نفس الأغاني، كما وإني كنت أكيدة إنو استقواء إليسا بالمرّات السابقة كان مدعوما بأذونات الطبل اللي قاعد ع المسرح، بس قد ما ذكي فضح حالو وقطع الشك باليقين“.

وتابعت قائلة: ”خاصة إذا كان عارف ومأكّد أنّ الورثة ما بيريدوا هالأغاني بالذات تنعاد، (ورثة الياس) واذا بتمرق على بعض الناس إنّو هاي فعلا تحيّة ما بتمرق على كل الناس إنّها كذّابيّة، عدا عن (إنّو) ما بفهم كيف ممكن واحد يعمل حفلة كلا نشاز! بهالوقاحة..“.